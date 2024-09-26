Госдума одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами

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Комитет Госдумы 26 сентября одобрил поправку об увеличении минимального срока брака с гражданами РФ для получения иностранцам разрешения на временное проживание в России (РВП).
Минимальный срок в браке с гражданином России для иностранцев составит три года вместо двух, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет ГД РФ. Именно столько теперь необходимо, что бы получить РВП в упрощенном порядке.
Об увеличении срока нахождения в браке ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда спикер ГД выразил предположение, что срок брака для иностранца может увеличиться даже четырех лет.
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Об увеличении срока нахождения в браке ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда спикер ГД выразил предположение, что срок брака для иностранца может увеличиться даже четырех лет.
«Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», — уверены в парламенте.
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Лия Мурадьян