Минтруд РФ предложил ввести добровольные социальные взносы для самозанятых

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В министерстве труда и социальной защиты РФ (Минтруд) подготовили новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Документ был представлен на общественном совете при ведомстве в сентябре нынешнего года, сообщают «Ведомости». А вынесение законопроекта на обсуждение в правительстве запланировано на октябрь 2024 года. Начать эксперимент предполагается с 1 января 2026 года, а его завершение совпадёт с окончанием действия режима «налог на профессиональный доход», которое запланировано на 31 декабря 2028 года.
Тариф добровольных страховых взносов предложено установить в размере 3,84% от страховой суммы. Она будет составлять 35 или 50 тысяч рублей, на выбор. Соответственно, ежемесячная сумма страхового платежа составит 1 344 или 1 920 рублей. Также планируется применение понижающих и повышающих коэффициентов.
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Александр Бойцов