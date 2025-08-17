Въезд в центр Петербурга может стать платным
Платный въезд в центр Петербурга могут ввести в течение ближайших пяти лет, если в России будет запущен соответствующий федеральный эксперимент. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, слова которого приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».
По его словам, Петербург может присоединиться к пилотному проекту, аналогичному системе, действующей в Стокгольме. Там сначала около 70% жителей выступали против такой меры, однако после запуска и апробации инициативу поддержали уже более 90% граждан.
В случае реализации идеи в Северной столице, на ключевых транспортных артериях – мостах через Обводный канал, Неву и Невку – могут появиться специальные считывающие устройства, отслеживающие движение автомобилей в пределах центра города.
Конкретные сроки и детали реализации пока не определены, обсуждение находится на ранней стадии. Власти подчеркивают, что возможное введение платного въезда будет обсуждаться с горожанами и учитывать их мнение.
