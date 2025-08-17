Въезд в центр Петербурга может стать платным

17 августа 2025, 13:54

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Платный въезд в центр Петербурга могут ввести в течение ближайших пяти лет, если в России будет запущен соответствующий федеральный эксперимент. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, слова которого приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».