Достижения.рф

В Петербурге задержали мужчину за изнасилование пятилетней дочери

В Петербурге 13-летняя девочка обвинила отца в изнасилованиях семь лет назад
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жителя Петербурга заподозрили в инцесте, о чём его дочь решилась рассказать спустя семь лет. Об этом сообщает издание Конкретно.ру.



28 июля в соцучреждение города пришла 13-летняя девочка, которая обратилась за помощью к психологу. 16 августа на консультации она рассказала, что отец подвергал её действиям сексуального характера. Это происходило, когда девочке было 5-6 лет.

В тот же день 45-летний родитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Также выяснилось, что в 2004 году петербуржец был приговорён к году условно с испытательным сроком за применение насилия в отношении представителя власти.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0