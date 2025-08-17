В Петербурге задержали мужчину за изнасилование пятилетней дочери

17 августа 2025, 11:09

В Петербурге 13-летняя девочка обвинила отца в изнасилованиях семь лет назад

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жителя Петербурга заподозрили в инцесте, о чём его дочь решилась рассказать спустя семь лет. Об этом сообщает издание Конкретно.ру.