В Петербурге задержали мужчину за изнасилование пятилетней дочери
Жителя Петербурга заподозрили в инцесте, о чём его дочь решилась рассказать спустя семь лет. Об этом сообщает издание Конкретно.ру.
28 июля в соцучреждение города пришла 13-летняя девочка, которая обратилась за помощью к психологу. 16 августа на консультации она рассказала, что отец подвергал её действиям сексуального характера. Это происходило, когда девочке было 5-6 лет.
В тот же день 45-летний родитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Также выяснилось, что в 2004 году петербуржец был приговорён к году условно с испытательным сроком за применение насилия в отношении представителя власти.
