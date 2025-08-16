Пытал женщин и убежал на Украину: Петербургский мажор-садист месяцами ломал девушкам ребра и вырывал ресницы
В Санкт-Петербурге в 2018 году прогремело резонансное дело о мажоре-садисте, который издевался над девушками, убил одну из них, а затем сбежал от правосудия. Его звали Олег Дементьев, и он был представителем так называемой «золотой молодежи» — избалованный сын влиятельных родителей, привыкший к безнаказанности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От дорогих подарков до убийства
Мажор-садист умело использовал свою финансовую власть для манипуляции и физического насилия над девушками. Его жертвами стали как минимум пять женщин, но реальное число может быть выше.
Все началось летом 2018 года с 32-летней Марины. Олег познакомился с ней через общих знакомых и начал красиво ухаживать, заваливая девушку дорогими подарками, в число которых входили крупные переводы денег на счет. Когда девушка начала влюбляться в долгожданного «принца», он открыл свое истинное лицо. На очередном свидании в роскошной квартире на Большой Разночинной улице мужчина внезапно решил отомстить девушке за ее любовь к дорогим подаркам.
Тогда девушка пережила кошмарные сутки, садист избивал, пытал и морально унижал свою жертву. Чудом сбежав, женщина обратилась в полицию, но дело быстро замяли — влиятельный отец преступника, бывший сотрудник МВД, использовал все свои связи. Результат — условный срок, который лишь развязал руки мажору.
Аналогичные действия Олег совершал и с другими женщинами, после периода ухаживаний он становился агрессивным. По словам пострадавших, он ломал им рёбра и вырывал ресницы, наносил удары кулаками и предметами, находящимися в помещении. Издевательства могли продолжаться месяцами.
4 сентября того же года в той же квартире разыгралась настоящая трагедия. 21-летняя Екатерина, познакомившаяся с Дементьевым через сайт знакомств, стала его первой убитой жертвой. Многочасовое избиение закончилось страшными травмами: переломанными костями, разорванной селезенкой и пробитым сводом черепа.
Как выяснило следствие, это была не спонтанная вспышка ярости, а продуманная схема. Дементьев целенаправленно искал жертв на сайтах знакомств и в сообществах «спонсоров». Сначала дорогие подарки и поездки, демонстрация роскошной жизни. Затем постепенное ужесточение контроля, изъятие документов, ограничение общения. И наконец — физическое насилие, перерастающее в настоящие пытки: вырывание волос, лишение сна, изощренные издевательства.
Убил и покинул страну
После убийства Екатерины мажор-убийца просто исчез. Расследование показало фальсификацию доказательств, давление на свидетелей, подкуп потерпевших в делах об истязании девушек. Пока правоохранительные органы искали преступника, он спокойно пересек границу и оказался на Украине.
Но жажда насилия не угасла. В апреле 2020 года в Харьковской области нашли тело 24-летней девушки со следами жестоких пыток. Расследование привело к Дементьеву. Его вычислили по данным мобильного оператора и показаниям свидетелей. Совместная работа украинских и российских правоохранителей позволила наконец задержать убийцу.
Судебное решение
На суде, проходившем в Харькове в 2021 году, ему было предъявлено обвинение по двум статьям: убийство с особой жестокостью и незаконное лишение свободы. Адвокаты Дементьева предприняли все возможные меры, чтобы смягчить приговор. Они настаивали на проведении психиатрической экспертизы, утверждая, что их подзащитный страдает расстройством личности. Однако суд отказал в этом ходатайстве, сославшись на результаты предыдущих экспертиз в России, где у обвиняемого не было выявлено психических отклонений. Украинские эксперты подчеркнули, что все действия Дементьева носили спланированный и систематический характер — от выбора жертв до уничтожения улик.
В отчаянии защита пошла на крайние меры: Дементьев заявил о пытках в СИЗО, утверждая, что к нему применяли электрошок. Однако медицинские осмотры не подтвердили этих заявлений. Когда все аргументы защиты были опровергнуты, суд вынес суровый приговор — 15 лет лишения свободы строгого режима, что является максимальным наказанием по украинскому законодательству за подобные преступления.
После вынесения приговора адвокаты подали апелляцию с требованием переквалифицировать убийство на непредумышленное, но получили отказ. В 2023 году они обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на «незаконные методы следствия», однако рассмотрение этого обращения пока не началось.
Сейчас Дементьев отбывает наказание в колонии под Харьковом, где, по сообщениям СМИ, продолжает создавать проблемы администрации, регулярно участвуя в конфликтах с другими заключенными. Он не оставляет попыток добиться перевода в Россию, утверждая, что его жизни угрожает опасность, но украинские власти остаются непреклонны.