Микроавтобус и внедорожник столкнулись на КАД в Петербурге

16 августа 2025, 20:11

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу (Telegram @spb_police78)

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошла серьёзная авария с участием микроавтобуса и внедорожника. Об этом сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».