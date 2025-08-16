Микроавтобус и внедорожник столкнулись на КАД в Петербурге
На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошла серьёзная авария с участием микроавтобуса и внедорожника. Об этом сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».
По предварительным данным, столкновение привело к перевороту микроавтобуса, что вызвало масштабные заторы на дамбе.
В настоящее время движение затруднено: для проезда автотранспорта доступна только правая полоса, из-за чего на этом участке образовалась внушительная пробка. Специалисты и дорожные службы обращаются к водителям с просьбой быть максимально внимательными и заранее планировать маршруты с учётом текущей дорожной обстановки.
Официальная информация о пострадавших пока уточняется. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ГИБДД, которые занимаются ликвидацией последствий аварии и обеспечением безопасности дорожного движения.
Жителям и гостям города рекомендуют следить за обновлениями и по возможности избегать проблемного участка КАД до полного восстановления нормального движения.
