«Вы им там подскажите, пожалуйста»: Путин раскрыл секрет идеального пресса

30 июня 2025, 18:22

Владимир Путин ( РИА Новости / Алексей Никольский )

В рамках видеоконференции, посвященной открытию социальных объектов в новых субъектах РФ, президент Владимир Путин дал спортсменам рекомендации по правильной технике выполнения упражнений на мышцы живота.





Он отметил, что правильно держать руки за головой во время скручиваний. Совет прозвучал во время наблюдения за тренировкой детей в новой школе в Геническом районе Херсонской области.



Директор школы Ильмий Челебиев рассказал президенту о развитии спортивной составляющей учреждения.





«Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им там подскажите, пожалуйста», — прокомментировал глава государства.