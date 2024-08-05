СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали

Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов
Оперативники задержали напавших на российского боксера. Об этом сообщил Взгляд.ru. В telegram-канале Следственного комитета опубликовано видео с подробностями.
Следственный комитет России разместил в своем Telegram-канале видео задержания всех девяти подозреваемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Запись длительностью 1 минуту 17 секунд демонстрирует оперативные мероприятия по задержанию фигурантов дела.
На видео запечатлены моменты задержания подозреваемых, когда они покидали свои транспортные средства, а также задержания по месту их жительства и в развлекательных заведениях.
Ранее ведомство сообщило, что всем участникам массовой драки в Феодосии, в ходе которой пострадал чемпион России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В результате драки боксер Двали, лишился глаза. Сообщается, что он пытался защитить подростка от нападения.
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На видео запечатлены моменты задержания подозреваемых, когда они покидали свои транспортные средства, а также задержания по месту их жительства и в развлекательных заведениях.
Ранее ведомство сообщило, что всем участникам массовой драки в Феодосии, в ходе которой пострадал чемпион России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В результате драки боксер Двали, лишился глаза. Сообщается, что он пытался защитить подростка от нападения.
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Елена Перлова