Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков

В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков

NPCC: около 380 человек задержали в Британии после начала массовых беспорядков
05 августа 2024, 20:27
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Порядка 380 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, которые вспыхнули после нападения с ножом на детей в Саутпорте. Об этом заявил глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.


Отмечается, что было задержано 378 человек. Ожидается, что число задержаний будет расти каждый день. В настоящее время полицейские работают в круглосуточном режиме, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Напомним, что 29 июля неизвестный напал с ножом на детей в Саутпорте. В результате погибли трое детей, ещё несколько детей и взрослых оказались в больнице. После этого по стране прошлась волна протестов.

Читайте также:

Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков

В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами

Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране
#великобритания
#протесты
#акции
#полиция
#задержание
Достижения.рф