В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков

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Порядка 380 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, которые вспыхнули после нападения с ножом на детей в Саутпорте. Об этом заявил глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.
Отмечается, что было задержано 378 человек. Ожидается, что число задержаний будет расти каждый день. В настоящее время полицейские работают в круглосуточном режиме, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.
Напомним, что 29 июля неизвестный напал с ножом на детей в Саутпорте. В результате погибли трое детей, ещё несколько детей и взрослых оказались в больнице. После этого по стране прошлась волна протестов.
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Анастасия Чинкова