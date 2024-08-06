Бывшие топ-менеджеры «Почты России» отправлены за решетку за миллиардные махинации

Фото: istockphoto.com/JessAerons
В Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Об этом сообщают «Ведомости». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.
Московский суд приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к лишению свободы за превышение полномочий. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Емельченков приговорен к 3,5 годам в исправительной колонии общего режима, а Синичкин — к трем годам.
Суд также лишил обоих обвиняемых права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях: Емельченкову — на два с половиной года, Синичкину — на два года. В зале суда их взяли под стражу.
По данным «Коммерсанта», с февраля по октябрь 2018 года Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». Эти действия нанесли компании ущерб на сумму 1,58 млрд рублей.
Читайте также:
СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали
В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков
Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала
Суд также лишил обоих обвиняемых права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях: Емельченкову — на два с половиной года, Синичкину — на два года. В зале суда их взяли под стражу.
По данным «Коммерсанта», с февраля по октябрь 2018 года Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». Эти действия нанесли компании ущерб на сумму 1,58 млрд рублей.
Читайте также:
СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали
В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков
Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала
Елена Перлова