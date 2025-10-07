Выдачу микрозаймов ужесточили в России

07 октября 2025, 17:54

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничениях числа микрозаймов

Фото: istockphoto/ANGHI

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который постепенно ужесточает порядок выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Об этом пишет РИА Новости.