Выдачу микрозаймов ужесточили в России
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который постепенно ужесточает порядок выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Об этом пишет РИА Новости.
С июля 2026 года гражданам разрешат одновременно иметь не более двух договоров займа, если полная стоимость каждого превышает 200% годовых; с 1 января 2027 года — только один договор с полной стоимостью свыше 100% годовых.
Вводится трёхдневный «период охлаждения» при оформлении нового займа после погашения предыдущего, а предельная переплата по займам ограничивается 100% годовых.
Законопроект также повышает максимальный размер займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — с 5 млн до 15 млн рублей. Инициаторами документа выступила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Цель — усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки населения. По словам Аксакова, правило «один заем в одни руки» должно пресечь практику перекредитования, когда долги последовательно переоформляются как новые и увеличивают бремя для заёмщика. Банк России ко второму чтению предложил скорректировать сроки вступления норм в силу.
