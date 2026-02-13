Образовательный центр им. Шейхи Фатимы открыл набор на курсы арабского языка
Образовательный центр имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак, действующий на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, объявил о дополнительном наборе на курсы арабского языка для школьников 5–11 классов, сообщает Министерство образования Московской области.
Программа рассчитана как на начинающих, так и на учащихся, желающих расширить и систематизировать уже имеющиеся знания. Обучение будет организовано в дистанционном формате с использованием интерактивной онлайн-платформы.
Учебный курс разработан специалистами Института стран Азии и Африки МГУ совместно с экспертами других ведущих российских вузов. Также участникам программы предложат пройти очную летнюю стажировку в Гимназии имени Е. М. Примакова. Практический модуль позволит закрепить языковые навыки и применить их в реальной образовательной среде.
Регистрация на курсы открыта. Подробную информацию можно найти на официальном сайте или по ссылке для регистрации.
