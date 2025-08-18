Достижения.рф

Невеста Тимати поделилась видео своей фигуры на следующий день после родов

Валентина Иванова показала фигуру сразу после родов
Валентина Иванова (Фото: Telegram / @HB_VLTN)

Валентина Иванова продемонстрировала, как выглядела сразу после родов. В личном Telegram-канале она опубликовала видео, снятое на первый день после рождения ребёнка и через четыре дня.



Возлюбленная Тимати рассказала, что уже через две недели после родов исчезли отёки на лице. Девушка отмечает, что всему этому способствует её образ жизни.

Валентина Иванова (Фото: Telegram / @HB_VLTN)
«Спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой всегда дают хороший результат», — поделилась она.
Иванова также напомнила, что занималась спортом и в период беременности, оставаясь активной до шестого месяца.

«Вообще не сидела дома, была активна всю беременность, до последнего дня водила машину и шуршала по делам. В общем, движение — это жизнь. Любите и заботьтесь о себе всегда», — добавила она.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0