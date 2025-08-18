Невеста Тимати поделилась видео своей фигуры на следующий день после родов

18 августа 2025, 16:31

Валентина Иванова показала фигуру сразу после родов

Валентина Иванова (Фото: Telegram / @HB_VLTN)

Валентина Иванова продемонстрировала, как выглядела сразу после родов. В личном Telegram-канале она опубликовала видео, снятое на первый день после рождения ребёнка и через четыре дня.





Возлюбленная Тимати рассказала, что уже через две недели после родов исчезли отёки на лице. Девушка отмечает, что всему этому способствует её образ жизни.



Валентина Иванова (Фото: Telegram / @HB_VLTN)



«Спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой всегда дают хороший результат», — поделилась она.

«Вообще не сидела дома, была активна всю беременность, до последнего дня водила машину и шуршала по делам. В общем, движение — это жизнь. Любите и заботьтесь о себе всегда», — добавила она.