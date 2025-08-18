Невеста Тимати поделилась видео своей фигуры на следующий день после родов
Валентина Иванова показала фигуру сразу после родов
Валентина Иванова продемонстрировала, как выглядела сразу после родов. В личном Telegram-канале она опубликовала видео, снятое на первый день после рождения ребёнка и через четыре дня.
Возлюбленная Тимати рассказала, что уже через две недели после родов исчезли отёки на лице. Девушка отмечает, что всему этому способствует её образ жизни.
«Спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой всегда дают хороший результат», — поделилась она.Иванова также напомнила, что занималась спортом и в период беременности, оставаясь активной до шестого месяца.
«Вообще не сидела дома, была активна всю беременность, до последнего дня водила машину и шуршала по делам. В общем, движение — это жизнь. Любите и заботьтесь о себе всегда», — добавила она.