«Посланный» и уволенный самарский чиновник экстренно госпитализирован
Бывшего главу Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова экстренно доставили в отделение кардиологии местной больницы. Об сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, врачи осмотрели экс-чиновника и диагностировали у него гипертонический криз. В каком состоянии он сейчас находится, в публикации не уточняется.
Стоит отметить, что новость о проблемах со здоровьем Жидкова появилась на фоне его увольнения. Он признавался, что до сих пор не понимает, за что лишился должности, но старается сохранять самообладание. Бывший глава муниципалитета считает, что тот под его руководством достиг первых мест в региональном рейтинге по экономическим показателям за прошлый год.
