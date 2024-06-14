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Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов

Миколог Вишневский рекомендовал обрабатывать грибы сразу
14 июня 2024, 13:26
Фото: iStock/Vera Shestak

Фото: iStock/Vera Shestak

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
По его словам, очень важно соблюдать все этапы обработки и строго следовать технологическим процессам. Среди наиболее безопасных способов заготовки грибов специалист назвал сушку. При этом замачивать и мыть продукт нельзя.

Кроме сушки можно засаливать грибы.



«Проще всего солить открытым способом. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — добавил в беседе с «Москвой 24» Вишневский.

Что касается маринада, то здесь надо быть осторожным – такой метод подойдёт лишь тем, кто хорошо знает технологию маринования грибов.

До этого россиянам рассказали о пользе топинамбура, а также о том, как рекомендуется употреблять овощ. Как говорят специалисты, продукт содержит от 1,6 до 4,5% пищевых волокон, преимущественно инулин, а также витамины группы B, C, железо, магний, фосфор, кальций, медь и калий. Как пишет Общественная Служба Новостей, топинамбур можно употреблять в сыром виде, жарить и запекать, а также замораживать, мариновать, высушивать или ферментировать.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.

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#витамины
Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
14 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Наталья Буракова заявила, что способность витаминов улучшать память и когнитивные способности в больше степени является мифом.
Так, по её словам, существенных доказательств того, что витамин B1, участвующий в метаболизме глюкозы, улучшает память здоровых людей, нет. То же можно сказать и о витамине B6, который, однако, может помочь в восстановлении когнитивных способностей у пожилых.

«Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приёма добавок не стоит», — заключила в беседе с «Вечерней Москвой» Буракова.

До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.

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#витамины
#врач
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Врач Концедайло заявила о неприятных последствиях стресса из-за экзаменов
14 июня 2024, 13:08

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-кардиолог, медицинский эксперт Полина Концедайло заявила, что стресс из-за экзаменов у подростков может пагубно сказаться на их здоровье.
Среди последствий специалист назвала неврологические нарушения, депрессии, нарушения обмена веществ.

«При длительном стрессе могут развиться неврологические расстройства, в том числе синдром хронической усталости, возможны перепады настроения, нарушения поведения, тревожные, депрессивные расстройства, нарушения памяти и концентрации внимания. Также могут произойти нарушения обмена веществ, среди которых избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла и нарушения пищеварения вплоть до язвы», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Концедайло.

По словам врача, стресс может привести к кожным заболеваниям, обострениям хронических болезней, простудам.

А психиатр Виктор Рудов заявил об опасности жары для организма.

«Жара — это не только дискомфорт, но и серьёзная угроза для нашего физического и психического здоровья. Даже самая обычная потливость и жажда может привести к обезвоживанию, человек может падать в обмороки, испытывать астенический синдром. Иногда это заканчивается бредом и даже галлюцинациями», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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В Подмосковье врачи спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа
14 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Видновские врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 13 этажа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летний мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, предплечья, бедренной кости со смещением.

«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», - объяснила завотделения анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

В настоящий момент мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

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Свыше 150 выездных акций по сдаче крови провели в Подмосковье
14 июня 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 150 выездных акций провел Московский областной центр крови с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала этого года Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции в регионе.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий свыше 8,2 тысяч человек стали донорами», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для удобства жителей Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. С памятками и правилами сдачи крови ​можно ознакомиться на официальном сайте центра.

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#донорская кровь
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Врач назвала россиянкам способ получать оргазмы во время климакса
14 июня 2024, 04:50

Фото: istock / pcess609

В период климакса можно получать яркие оргазмы. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Тина Гадиати в разговоре с «Лентой.ру» развеяла главные мифы о климаксе.
Врач призвала женщин не бояться изменений в жизни и пояснила, что приливы и жар беспокоят не всех. Если симптомы проявляются, их можно облегчить с помощью лечения эстрогеном и прогестином.

Гадиати заявила, что для нормализации состояния во время климакса необходимо правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха. Она отметила, что важен полноценный сон и соблюдение биоритмов — то есть отход ко сну примерно в 22-23 часа.

«Плюс, конечно, не стоит забывать про физическую активность. Например, увлечение каким-то новым видом спорта или танцами поможет женщине забыть о неприятных симптомах и подарит массу новых, ярких эмоций. Кстати, здорово с симптомами климакса помогает справиться йога и медитации», — рассказала гинеколог.
Она добавила, что некоторые женщины во время менопаузы могут столкнуться с генитоуринарным менопаузальным синдромом (ГУМС) и испытываться слабость. У женщин возникает снижение тонуса мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи и опущение органов малого таза. Однако вопрос с получением удовольствия во время интима можно решить с помощью специалиста.

«Оргазм в период менопаузы, наоборот, бывает более яркий, нежели в молодости. Главное — устранить физиологические проблемы и проработать психологические», — подчеркнула собеседница издания.
Врач заверила, что снижение либидо во время менопаузы является временным явлением. Ничего не мешает продолжать вести активную половую жизнь, получать от нее удовольствие, заверила Гадиати.

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Врач Эксоренко раскрыла причины жирного блеска лица
13 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-косметолог Жанна Эксоренко заявила, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.
«К жирному блеску на коже может приводить неправильное питание. Использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс», — пояснила в беседе с Газета.ру Эксоренко.

Негативное влияние на кожу лица также оказывают такие факторы, как алкоголь и никотин.

Исправить ситуацию можно, обратившись к специалистам, заключила косметолог.

Ранее управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.

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Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов
13 июня 2024, 20:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра спасли жизнь малышки весом всего 590 граммов. Девочка родилась на сроке беременности матери 28 недель, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Новорождённую сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Почти четыре месяца её выхаживали специалисты нашего центра – сначала в реанимации, потом в патологии недоношенных. Последний месяц она была на реабилитации. В результате работы врачей малышка теперь весит 2,5 кг», – рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.
Сейчас мама и ребёнок уже выписаны. Однако специалисты отделения катамнеза перинатального центра продолжат наблюдение за её развитием.

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#московская область
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Врач Щербакова заявила о печальных последствиях тугоухости
13 июня 2024, 20:34

Фото: iStock/Yurii Yarema

Врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
«Когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции. Часто пациенты с тугоухостью из-за своих проблем обрекают себя на социальную изоляцию, перестают общаться, закрываются. Это влечёт за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она отметила важность своевременных выявления проблемы и начала терапии.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.

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Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела
13 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Врач, д.м.н. Марият Мухина предостерегла от применения шампуней для мытья волос в качестве средства для тела.
Она отметила, что шампуни, предназначенные для головы, могут сушить кожу тела. Также средства для мытья волос могут обладать веществами для их роста, что совсем не подходит для кожи тела.

«Зачастую средство для очищения кожи головы вызывает сухость или перхоть на коже тела. Шампуни и гели имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя. Задачи усилить рост волос на теле и превратиться в снежного человека у нас не стоит, поэтому не стоит применять шампунь как гель для душа», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Мухина.

До этого россиянам раскрыли способы нагреть воду в домашних условиях, когда отключили горячее водоснабжение. Как передаёт Общественная Служба Новостей, это можно сделать плиты, чайника, бойлеров, термопотов, смесителей с подогревом, а также проточных водонагревателей.

Ранее врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос.

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