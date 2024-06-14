Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов

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Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
По его словам, очень важно соблюдать все этапы обработки и строго следовать технологическим процессам. Среди наиболее безопасных способов заготовки грибов специалист назвал сушку. При этом замачивать и мыть продукт нельзя.
Кроме сушки можно засаливать грибы.
Что касается маринада, то здесь надо быть осторожным – такой метод подойдёт лишь тем, кто хорошо знает технологию маринования грибов.
До этого россиянам рассказали о пользе топинамбура, а также о том, как рекомендуется употреблять овощ. Как говорят специалисты, продукт содержит от 1,6 до 4,5% пищевых волокон, преимущественно инулин, а также витамины группы B, C, железо, магний, фосфор, кальций, медь и калий. Как пишет Общественная Служба Новостей, топинамбур можно употреблять в сыром виде, жарить и запекать, а также замораживать, мариновать, высушивать или ферментировать.
Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
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Кроме сушки можно засаливать грибы.
«Проще всего солить открытым способом. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — добавил в беседе с «Москвой 24» Вишневский.
Что касается маринада, то здесь надо быть осторожным – такой метод подойдёт лишь тем, кто хорошо знает технологию маринования грибов.
До этого россиянам рассказали о пользе топинамбура, а также о том, как рекомендуется употреблять овощ. Как говорят специалисты, продукт содержит от 1,6 до 4,5% пищевых волокон, преимущественно инулин, а также витамины группы B, C, железо, магний, фосфор, кальций, медь и калий. Как пишет Общественная Служба Новостей, топинамбур можно употреблять в сыром виде, жарить и запекать, а также замораживать, мариновать, высушивать или ферментировать.
Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
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Мелисса Тимофеева