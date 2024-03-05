Мужчина ворвался в кафе выгнавшей участника СВО россиянки с начал угрожать расстрелом

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В подмосковных Люберцах россиянин с угрозами ворвался в заведение, хозяйка которого выгнала участника спецоперации. Кадры инцидента опубликовала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова.
На записи мужчина в белой куртке с капюшоном заходит в кафе и начинает диалог с работницей со слов «значит так, слушай меня сюда». После чего он утверждает, что знает, где живет женщина, которую он принял за владелицу заведению.
В ответ на угрозы другой посетитель заявил, что «не надо бычить». Тогда агрессор попросил сказать спасибо, за то, «что не пристрелили».
Также стало известно, что отец и брат хозяйки кафе находятся в зоне спецоперации. Близкие девушки заявляют, что она ничего не имеет против российских военнослужащих.
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«До понедельника срок (...) закрыть эту контору к чертовой матери», — пригрозил посетитель и заявил, что «ни менты, никто не поможет».
Также стало известно, что отец и брат хозяйки кафе находятся в зоне спецоперации. Близкие девушки заявляют, что она ничего не имеет против российских военнослужащих.
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Алина Юрчак