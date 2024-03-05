Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

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Владелица кафе в Люберцах отказавшаяся впустить в своё заведение военнослужащего, оказалась родственницей бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Regnum, ссылаясь на свои источники.
Согласно имеющейся информации, отец и двоюродный брат владелицы кафе находятся в зоне боевых действий на стороне России. Брат женщины получил ранение осколками и в настоящее время проходит курс реабилитации.
Знакомые девушки утверждают, что она не испытывает неприязни к российским военным, а инцидент в кафе связан с реакцией на поведение конкретного посетителя. По их словам, владелица кафе благодарна бойцам СВО, которые спасли ее бабушку, проживающую на Донбассе.
В конце февраля в Люберцах хозяйка кафе выгнала участника специальной военной операции из своего заведения. По словам женщины, военный вёл себя неадекватно. Впоследствии предпринимательницу признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовали.
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Знакомые девушки утверждают, что она не испытывает неприязни к российским военным, а инцидент в кафе связан с реакцией на поведение конкретного посетителя. По их словам, владелица кафе благодарна бойцам СВО, которые спасли ее бабушку, проживающую на Донбассе.
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Артем Кузьмин