Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации

СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации

28 февраля 2024, 07:01
Фото: istock / Akintevs

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России начал расследовать головное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда хозяйка кафе не пустила участника СВО в кафе. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — отмечается в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину.
По факту произошедшего начато расследование уголовного дела по признакам преступления, которое предусматривается ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).


Помимо этого, что активисты общественной организации также потребовали проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

До этого сообщалось, что люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни участника спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне

В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа
#люберцы
#следственный комитет
#кафе
#ук
#расследование
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Бастрыкин: СК определил обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту
28 февраля 2024, 05:34

Фото: iStock/priori1

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что специалисты установили все факторы теракта, произошедшего на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Бастрыкин отметил, что в настоящее время расследование уголовного дела подходит к концу. По его словам, фигуранты и защитники знакомятся с материалами.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, после завершения расследования дела стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Обвиняемыми по делу являются Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Обвиняемые по этому делу – граждане России, Армении и Украины.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.

Читайте также:

Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы

Украина анонсировала новые атаки на Крымский мост

В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
#мост
#теракт
#украина
#армения
#россия
#ск рф
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: В результате обстрела поселка Суземка пострадали пять человек
Богомаз: число пострадавших от обстрела поселка Суземка достигло 5 человек
28 февраля 2024, 00:30

Фото: iStock/BSANI

Число получивших повреждения во время обстрела поселка Суземка Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) 27 февраля возросло до пяти человек, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения», – сказал он, отметив, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Богомаз сообщал, что в результате обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ пострадавшими стали три человека.

Читайте также:

Богомаз: Три человека пострадали под обстрелом посёлка Суземка

МО: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Женщина пострадала при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Человек упал на пути Замоскворецкой линии московского метро
27 февраля 2024, 22:04

Фото: iStock/spacedrone808

В столичном метро произошёл сбой на зелёной ветке из-за пассажира, упавшего на пути, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на южном участке Замоскворецкой линии (зелёная ветка) увеличены интервалы движения поездов. Произошло это из-за пассажира, упавшего на пути. В настоящий момент это всё, что известно о случившемся, о состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

Напомним, аналогичная ситуация в столичном метрополитене произошла менее месяца назад — 5 февраля. Тогда люди не могли дождаться поезда на Кольцевой линии более десяти минут. Сообщалось, что причина произошедшего также заключалась в пассажире, который упал на пути. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне

В Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего парня, сбежавшего из дома
#метро
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили о хрупкости льда в конце зимы
27 февраля 2024, 21:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Московской области и работниками Мособлпожспаса провели патрулирование мест отдыха на берегах подмосковного региона. Об этом сообщили в пресс-службе пожарного ведомства.
«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днём плюсовую температуру воздуха. А значит, повышается опасность для граждан, которые проводят досуг на льду водоёмов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить посещение водных объектов, чтобы избежать опасных ситуаций. Лёд в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», – отметили ведомстве.
Там добавили, что в ходе патрулирования акваторий спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками, напомнили правила безопасного поведения на водоёмах, уточнили перечень средств спасения и алгоритм действий при спасении из ледяной полыньи. Цель таких мероприятий – предотвратить несчастные случаи на реках, озёрах и водохранилищах зимой, отметили в Мособлпожспасе.

Читайте также:

Сотрудники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с рыбаками

Сотрудники Мособлпожспаса провели с детьми уроки на тему безопасности

Сотрудники Мособлпожспаса вызволили двухлетнего ребёнка из запертой квартиры
#мособлпожспас
#спасатели
#водоёмы
#безопасность
#рыбаки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Readovka: В Челябинске, предварительно, упал метеорит
27 февраля 2024, 20:59

Фото: iStock/solarseven

По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, видео происшествия публикует Telegram-канал Readovka.
На видеоролике, записанном на видеорегистратор, видно, как тёмное небо пронзает стремительно летящий вниз огненный шар с хвостом. Можно увидеть и момент его падения с яркой вспышкой, озаряющей небо.
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, однако, официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, ранее астероид рухнул на территорию Челябинска 15 февраля 2013 года. В результате произошедшего пострадали 1615 человек, большинство из них получили ранения от выбитых стёкол. Материальный ущерб, который небесное тело нанесло городу, составил около одного миллиарда рублей.

Читайте также:

В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки

МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия
#челябинск
#космос
#небо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецназ подмосковной Росгвардии задержал серийных грабителей ювелирных магазинов
27 февраля 2024, 20:56

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБРа «Булат» Росгвардии Московской области задержали двоих грабителей ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Злоумышленники в чёрных масках зашли в ювелирный магазин на проспекте Мира во Фрязине, разбили несколько витрин, высыпали драгоценности в рюкзак и скрылись. Всего им удалось похитить 155 ювелирных изделий», – говорится в сообщении.
Через некоторое время подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из полиции задержали двоих подозреваемых в местах их проживания в Люберцах и Фрязине. Оказалось, что ранее ни уже были судимы.

В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили бирки от ювелирных изделий. Следователи возбудили уголовное дело.


Читайте также:

Росгвардия Московской области нашла потерявшуюся пожилую женщину с провалами в памяти

Росгвардия отменила приказ о запрете бойцам тюнинговать оружие

Росгвардия проводит тактико-специальные занятия в образовательных учреждениях
#росгвардия
#грабители
#фрязино
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне
27 февраля 2024, 20:38

Фото: iStock/Paha_L

Сотрудники Росгвардии в Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник и танцы у Вечного огня на мемориальном комплексе Памятник 1200 гвардейцам, об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Сегодня около 01 часа 30 минут на улице Галицкого в Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам», — прокомментировали произошедшее представители ведомства.

Правонарушителей удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Туристы распивали алкогольные напитки у мемориала, затем начали танцевать возле него, перепрыгивая через него, а затем и вовсе забрали с Вечного огня букет цветов.

После задержания женщину отправили в больницу из-за плохого самочувствия, а её спутника поместили под арест. Теперь ему грозит административное дело за мелкое хулиганство.

Читайте также:

В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб

В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана

РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
#росгвардия
#калининград
#вечный огонь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве
27 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Akintevs

Суд вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова по делу о рукоприкладстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат мирового судьи судебного участка №3 города Балаково.
Ранее жительница Балаково в Саратовской области сообщила в полицию, что 9 сентября 2022 проживающий с ней сын высокопоставленного чиновника Иван Пивоваров убил двоих собак и избил её. В интернете были опубликованы кадры, на которых мужчина пинает ногой собаку, после чего та отлетает на несколько метров.

В отношении Пивоварова было возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Однако, 31 мая Балаковский районный вынес Пивоварову оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.

«(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления», — сообщили агентству в аппарате мирового судьи.

Отмечается, что мировой судья рассматривал дело Пивоварова в декабря 2023 года.

Читайте также:

Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы

Суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве

Суд в Москве приговорил звездного психолога Эль к 8,5 года за мошенничество
#суд
#саратов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа
В Тамбове 15-летний школьник отправился в СИЗО за жестокую расправу над бомжом
27 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тамбовской области предъявили обвинение 15-летнему подростку. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшему.
Как установили следователи, в ночь на 24 февраля школьник вступил в конфликт с 54-летним гражданином без определённого места жительства (бомж). Тот нелицеприятно высказался в адрес мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Подросток расстроился и от огорчения так сильно избил мужчину, что тот скончался. Утром окровавленное тело бомжа обнаружили сотрудники местного торгового центра, около которого произошёл инцидент. Экспертиза установила, что мужчина умер от сочетания множественных травм головы и туловища.

Агрессивному и обидчивому молодому человеку суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, о чём просило следствие. Продолжается уточнение всех подробностей и обстоятельств происшедшего. Выяснилось, что подросток ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

Читайте также:

В центре Петербурга молодой отморозок избил и ограбил 71-летнюю даму - видео

В Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад

В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
#суд
#подросток
#конфликт
#следователи
#школьник
#следствие
#инцидент
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф