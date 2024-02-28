СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации

Фото: istock / Akintevs
Следственный комитет России начал расследовать головное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда хозяйка кафе не пустила участника СВО в кафе. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — отмечается в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину.По факту произошедшего начато расследование уголовного дела по признакам преступления, которое предусматривается ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
До этого сообщалось, что люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни участника спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне
В Тамбове 15-летний школьник до смерти избил бомжа
Алина Юрчак