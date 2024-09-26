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Выходные дни в Москве будут дождливыми

Синоптик Шувалов: выходные дни в Москве будут дождливыми
26 сентября 2024, 14:23
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

В выходные дни в столичном регионе ожидаются дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время. В пятницу во второй половине дня, в субботу и по окончании воскресенья нас ждут три дня с дождём. Причём температура при этом не будет слишком сильно падать. Она сохранится в пределах +14...+19 °С в дневные часы», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

Он отметил, что в воскресенье будет немного прохладнее, воздух прогреется всего до 14 °С.



На следующей неделе, по словам синоптика, осадков не ожидается.

Тем временем, «Сiбдепо» сообщает, что 26 сентября в города Кузбасса пришла зима. Первый снег выпал в Новокузнецке Калтане, Осинниках и Прокопьевске. Накануне снег также выпал в Кемерове.

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Госдума одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами
В России увеличат срок брака с иностранцами до 3 лет для получения РВП
26 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Nadtochiy

Комитет Госдумы 26 сентября одобрил поправку об увеличении минимального срока брака с гражданами РФ для получения иностранцам разрешения на временное проживание в России (РВП).
Минимальный срок в браке с гражданином России для иностранцев составит три года вместо двух, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет ГД РФ. Именно столько теперь необходимо, что бы получить РВП в упрощенном порядке.

Об увеличении срока нахождения в браке ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда спикер ГД выразил предположение, что срок брака для иностранца может увеличиться даже четырех лет.
«Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», — уверены в парламенте.

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Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в октябре
26 сентября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, изменится в октябре из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на участке между станциями Дмитров и Каналстрой, а также между станциями Талдом и Савёлово. В частности, на перегоне Талдом — Савёлово технологические «окна» назначены на будние дни с 10:30 до 14:30 в период с 1 по 11 октября, а на перегоне Дмитров — Каналстрой — с 9:30 до 13:0 с 14 по 31 октября», — говорится в сообщении.
Во время работ поезда по указанным участкам ходить не будут, поэтому у некоторых электричек сократится маршрут.

Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В Реутове ищут подрядчика на ремонт более 270 метров теплосетей
26 сентября 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Участок тепловых сетей протяжённостью 273 метра должны отремонтировать в городском округе Реутов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и выполнение капитального ремонта участка теплосетей от ТК 5-13 до центрального теплового пункта №7 котельной №5. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 26 миллионов 448 тысяч 240 рублей, заявки принимаются до 9 октября. Ремонт будет финансироваться из бюджетов Московской области и округа Реутов.

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#теплотрасса
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#капремонт
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В Наро-Фоминске очистили более 10 километров реки от мусора
26 сентября 2024, 14:15

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Светлана Тертышная стала руководителем координационного совета по разработке программы по охране водных ресурсов при Торгово-промышленной палате Наро-Фоминского городского округа, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
В рамках экологического проекта «Живая река» было предложено закрепить определённые участки берега реки Нары за предпринимателями, промышленными предприятиями и образовательными учреждениями округа.

В 2024 году благодаря этой акции удалось очистить более 10 километров реки от мусора, было извлечено около 8 кубических метров отходов.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, позволит привести в порядок территорию реки Нара и повысить уровень экологической безопасности округа. Есть идея приобщить к участию образовательные учреждения Наро-Фоминска, закрепив за ними родники, которые находятся на территории школ. Мы приглашаем поучаствовать в акции всех желающих», — рассказала Тертышная.
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Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ
26 сентября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства получили в собственность четыре городских округа Московской области от министерства обороны России, теперь муниципалитеты смогут обеспечить их качественное функционирование, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В частности, округу Подольск передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок площадью 1079 кв. м на ул. Маштакова. Бронницы получили две котельные, два тепловых пункта, две сети горячего водоснабжения, две сети теплоснабжения и два земельных участка площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Крое того, Одинцовский округ получил в собственность центральный тепловой пункт, котельную, две теплосети и два участка земли площадью более 6 тыс. квадратных метров в Кубинке-8, а также котельную, ещё семь объектов ЖКХ и два участка земли площадью свыше 3,4 тыс. квадратных метров в деревне Чапаевка. А Наро-Фоминскому округу передали две сети холодного водоснабжения и водоотведения на ул. Шибанкова.

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#теплоснабжение
#котельная
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Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/SbytovaMN

Более половины родителей в России испытывают стресс из-за необходимости совмещать работу и воспитание детей. При этом 38% испытывают чувство вины перед детьми. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «АльфаСтрахование».
По данным издания, более чем у 57% родителей рабочие задачи занимают более половины всего времени, при этом на детей его остается мало. Еще 18% родителей вынуждены брать подработки, что еще больше сокращает время для детей. 37% опрошенных пожаловались, что повышенная занятость вызывает стресс и выгорание. А 12% и вовсе сменили работу, так как не имели свободного времени на семейные обязанности.

Так, 52% опрошенных признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% респондентов не имеют времени на отдых, занятия спортом или саморазвитие. 40% родителей даже во время отпуска вынуждены отвлекаться на работу.

Так, 54% опрошенных предложили ввести более гибкий график работы, который не повлиял бы на производственные процессы. 46% отметили, что их работа может выполняться удалённо, что позволило бы лучше совмещать работу и семейные обязанности. 35% опрошенных поддержали идею о наличии психолога на производстве. 29% предложили давать дополнительный выходной раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьёй. 26% выступили за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми.

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#занятость
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#стресс
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В парке «Фабричный» в Дедовске откроют зимний каток
26 сентября 2024, 13:31

Фото: Андрей Алекин

Каток под открытым небом будет работать зимой в парке «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время рабочие устанавливают для будущего катка мачты освещения и выравнивают грунт, кроме того, идёт строительство пункта проката спортинвентаря, передаёт корреспондент Андрей Алекин.
«Мы заканчиваем подготовку основания к заливке первого слоя бетона и устанавливаем мачты освещения. Собираем павильон, в котором люди будут переодеваться и получать на прокат коньки. Через два дня начнем устанавливать гараж для ледозаливочной машины. Планируем сдать объект в середине октября», — рассказал менеджер проекта компании-подрядчика «Ледовый сервис» Александр Павлов.
Заливка льда начнётся при устойчивой температуре ниже 10 градусов.

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#дедовск
#истра
#каток
#строительство
#благоустройство
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Специалисты социальных учреждений Московской области оценили новые меры поддержки
26 сентября 2024, 13:27

Фото: Министерство социального развития Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении новых мер поддержки для работников социальных учреждений региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы ввели поддержку для сотрудников, работающих с инвалидами, аналогичную тем, которая действует сейчас для врачей. Одна из них позволяет специалистам, у которых нет жилья в регионе, получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры. Процесс получения такой поддержки мы сделали электронным», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплаты предусмотрены как для новых сотрудников, так и для тех, кто уже давно работает в социальных центрах. Для семейных пар размер выплат составит 30 тысяч рублей, а для одного человека — 20 тысяч. Более 50 сотрудников уже получили компенсации.

«Как удобно, что у нас теперь появилась такая поддержка. К сожалению, на собственное жилье я пока не накопил. А теперь, с компенсацией за съемную квартиру смогу откладывать деньги на покупку своей», — рассказал помощник по уходу Доброго дома «Егорьевский» Олег Ломакин.
Новые меры поддержки коснутся 47 учреждений Московской области и около 1,5 тысяч специалистов, которые работают с инвалидами.

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#андрей воробьёв
#социальная поддержка
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Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году
Экономист Балынин: средняя пенсия россиян в 2025 году составит 23 тыс. рублей
26 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в 2025 году составит 23 тыс. рублей для работающих россиян и 25 тыс. рублей — для неработающих. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Темпы роста данного показателя во многом будут определяться параметрами индексации», — сказал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также напомнил, что в следующем году в России начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Этот фактор также позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии.

Эксперт подчеркнул, что зарплата играет ключевую роль в определении размера будущей пенсии по старости. Она влияет на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину.

Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, важно стремиться к максимизации дохода в настоящем. Для этого нужно предпринимать все возможные усилия и увеличивать свой ежегодный доход.

На сегодняшний день пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тыс. рублей, в то время как незанятые получают 23,4 тыс. рублей.

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