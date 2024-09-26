Выходные дни в Москве будут дождливыми

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В выходные дни в столичном регионе ожидаются дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время. В пятницу во второй половине дня, в субботу и по окончании воскресенья нас ждут три дня с дождём. Причём температура при этом не будет слишком сильно падать. Она сохранится в пределах +14...+19 °С в дневные часы», — рассказал Шувалов в беседе с RT.
Он отметил, что в воскресенье будет немного прохладнее, воздух прогреется всего до 14 °С.
На следующей неделе, по словам синоптика, осадков не ожидается.
Тем временем, «Сiбдепо» сообщает, что 26 сентября в города Кузбасса пришла зима. Первый снег выпал в Новокузнецке Калтане, Осинниках и Прокопьевске. Накануне снег также выпал в Кемерове.
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