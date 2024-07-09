Выкачивание российского бюджета: Эксперт раскрыл, как ведется борьба с мигрантами

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Причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений, сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что одномоментно ситуацию с мигрантами исправить не получится, потому что от них зависит экономика России.
Он добавил, что любые, даже самые противоречивые, высказывания о мигрантах бессмысленны.
По его словам, России нужно решить вопрос с восстановлением постсоветского пространства, потому что просто там избавиться от мигрантов не удастся.
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«Экономика России критически зависима от мигрантов. Это произошло в результате абсолютно неправильной государственной миграционной политики за последние 20 лет. И единомоментно все это исправить вряд ли удастся», — сказал эксперт.
Он добавил, что любые, даже самые противоречивые, высказывания о мигрантах бессмысленны.
«Одни говорят, что без мигрантов пропадет экономика, упадет демография, другие говорят, что наоборот все задышит, будем жить хорошо и спокойно. И то и другое абсолютно не адекватно. То, что допущено подобное нашествие мигрантов, это ошибки правительства Российской Федерации, и оно должно исправлять свои ошибки, но главное, что требуется нам на рынке труда и экономики, это не забота в данном случае о мигрантах, а нужно Форсированная реиндустриализация стран — восстановление сетей промышленных и аграрных производств, дальше нужно сделать технологический рывок – уход от лопатного уклада. Опять же вопрос не в мигрантах, а в том, что они заполняют лопатных уклад — выполняют примитивные работы», — объяснил специалист.
По его словам, России нужно решить вопрос с восстановлением постсоветского пространства, потому что просто там избавиться от мигрантов не удастся.
«Нужно восстанавливать большую Россию, этим никто не занимается. Вопрос мигрантов утыкается не в административные меры, которые малоэффективны и очень затратны, потому что все эти красивые слова типа «экстрадиции» означают, что надо поймать, отвезти, посадить на самолеты и так далее. Это все просто выкачивание бюджета России. Нужно развивать страну — это главное, а не гонятся за мигрантами», — заключил Юрий Крупнов.
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Анастасия Бондарева