Викторина о бабушках и дедушках объединила поколения жителей Красногорска

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске прошла увлекательная викторина «Мои бабушка и дедушка самые лучшие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участниками викторины стали школьники, а вопросы были посвящены мультфильмам, книгам и сказкам, хорошо знакомым детям благодаря их бабушкам и дедушкам.
Там добавили, что мероприятие ещё раз подтвердило, как важно сохранять связь между поколениями.
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«Команды старались ответить на все вопросы, но на этот раз победила дружба. Оказалось, что у разных поколений много - любимые мультфильмы, сказки и книги. Мультфильмы, снятые ещё в детстве бабушек и дедушек современных школьников, остаются любимыми у подрастающего поколения. Книги Корнея Чуковского, Джанни Родари и Антона Чехова также продолжают вдохновлять юных читателей», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятие ещё раз подтвердило, как важно сохранять связь между поколениями.
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Лора Луганская