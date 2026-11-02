На Камчатке раскрыли кражу крупной суммы денег во время застолья

02 ноября 2026, 03:39

На Камчатке полицейские задержали гостя, укравшего 110 тысяч рублей во время застолья

Фото: iStock/Diy13

В Мильковском районе полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег, совершённую во время застолья. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.