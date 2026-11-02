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На Камчатке раскрыли кражу крупной суммы денег во время застолья

На Камчатке полицейские задержали гостя, укравшего 110 тысяч рублей во время застолья
Фото: iStock/Diy13

В Мильковском районе полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег, совершённую во время застолья. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.



Согласно материалу, в утреннее время 38-летний житель села Анавгай выпивал дома с гостями. Пока хозяин отвлекался, один из присутствующих достал из женской сумочки, лежавшей в шкафу, 110 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 36-летнего безработного из Тигильского района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Против него возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.

Похищенное не изъяли, фигурант обязался полностью возместить ущерб. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Мария Моисеева

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