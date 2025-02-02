Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, который будет до апреля

В этот день, 2 февраля 2025 года, верующие вспоминают преподобного иеромонаха Евфимия Великого. В народном календаре этот праздник известен как Ефимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.