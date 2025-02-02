Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, который будет до апреля

Фото: iStock/tbgrant
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на данный момент в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое повлияло на погодные условия почти на всей планете. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — поделился с агентством эксперт.
Данное явление проявляется снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Как отметил Вильфанд, не исключен сценарий возвращения Эль-Ниньо уже в этом году.
Разница между Эль-Ниньо и Ла-Нинья заключается в том, что при первом явлении поток тепла уходит из океана в атмосферу, что вызывает аномальное повышение температуры. В прошлый раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 по апрель 2024 года, который в итоге стал самым теплым в истории.
При Ла-Нинья тепло наоборот тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Если данное явление не продолжительное, то это фактор не очень индикативный. В связи с этим какие-либо предположения о ситуации с климатом на Земле строить рано.
Читайте также:
Синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России
Синоптик Шувалов раскрыл, с какой даты в Москве закончится тепло
Эксперт назвала признаки игромании
Иван Мусатов