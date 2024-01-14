Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток пообещал, что обязательно приедет в Якутию весной или летом. Сейчас этому помешали погодные условия.
Российский лидер сказал, что он лично не боится холодов и бывал в Якутии не раз, но самолёт не может сесть в 50-грдусный мороз, так как в воздухе образуется эффект тумана и взлётно-посадочную полосу просто не видно.
Президент рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу, поговорить с людьми, работающими там, обсудить проблемы развития и совершенствования работы. Он отметил, что в этой огромной республике, по площади покрывающей пять или шесть Франций, есть чем заняться и есть куда развиваться, потому что там живут очень интересные и талантливые люди.
Владимир Путин подтвердил намерение обязательно приехать в Якутию весной или летом нынешнего года.
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Президент рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу, поговорить с людьми, работающими там, обсудить проблемы развития и совершенствования работы. Он отметил, что в этой огромной республике, по площади покрывающей пять или шесть Франций, есть чем заняться и есть куда развиваться, потому что там живут очень интересные и талантливые люди.
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Александр Бойцов