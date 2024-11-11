Вильфанд: процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

В Реутове завершается ремонт в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В здании поликлиники № 2 специалисты меняют плитку, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие. На традиционном «Здравчасе», который состоялся на территории поликлиники № 2, прошло обсуждение состояния городской системы здравоохранения.





«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.







Плановый ремонт медицинских учреждений является частью масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. Цель программы заключается в том, чтобы удовлетворить запрос граждан на оказание качественных услуг.



Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.





«Жалобы возникают чаще всего на фоне недостаточной коммуникации сотрудников медицинских учреждений с посетителями», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.