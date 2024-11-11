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Вильфанд: процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

Фото: iStock/engineervoshkin

Фото: iStock/engineervoshkin

Процесс потепления климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, динамика глобального потепления отличается в зависимости от пространства и времени.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил он.
Вильфанд отметил, что в умеренных широтах Евразии, в которых «мы живем», среднегодовая температура растет в 2,5 быстрее, чем в среднем по всей Земле, а в северных широтах — в 3,5 раза быстрее.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что 2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. По его словам, это связано с природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальное нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.

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2024 год обещает стать самым жарким на Земле
Вильфанд: 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
11 ноября 2024, 03:48

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.
«Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. За этим арктическим островом следили с 2020 года. В 2024 он полностью растаял из-за глобального потепления. Отмечалось, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трех гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.


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#жара
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В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам лишь по договору и на срок до года
11 ноября 2024, 03:34

Леонид Слуцкий (фото: kremlin.ru)

ЛДПР направила правительству России несколько законопроектов, предлагающих сдавать жилье мигрантам только лишь по договору с максимальным сроком аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, это поможет избежать проблемы субаренды квартиры иностранцами для родственников, друзей и земляков.
«От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — написал он.
Слуцкий пояснил, что партия получает большое количество жалоб на снимающих жилье мигрантов, а также подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.

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Глава Карелии обратится в СК из-за актрисы, сравнившей карельский язык с сосками
10 ноября 2024, 22:52

Артур Парфенчиков (Фото: riamediabank/ Павел Бедняков)

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет обращаться в Следственный комитет с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину после ее шуток о карельском языке и мужских сосках.
Во время своего стендап-выступления Ломакина сравнила карельский язык с мужскими сосками. Она отметила, что оба являются атавизмами. Актриса также добавила, что язык так сложен, что даже карелы на спектаклях пользуются наушниками для перевода на русский.

Артур Парфенчиков заявил, что он обратится в Следственный Комитет и попросит провести проверку по статье 282 УК РФ, — в ней говорится о возбуждении ненависти и унижении достоинства. Ещё глава Карелии инициировал служебную проверку, которую проведёт министерство культуры региона.

Ломакина уже принесла извинения в социальных сетях за свои слова. Она заявила, что очень любит Карелию. По словам актрисы, она острила, потому что молодые люди утрачивают связь со своими культурными традициями.

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#язык
#ск
#рф
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Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М
10 ноября 2024, 22:11

Фото: istockphoto/ murat4art

Учёные из Института прикладной геофизики рассказали ТАСС, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М.
По данным специалистов, сильный всплеск относится к уровню М9.5. Он произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Данное событие является весомым для наблюдений за солнечной активностью.

Эксперты отмечают, что солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения: к самому мощному классу относятся вспышки Х, потом вспышки М и за ними следуют слабые — С, А и В. Всплески М-класса принято считать достаточно сильными, потому что они оказывают влияние на геомагнитную обстановку Земли.

Чаще всего вспышки подобного уровня сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Они могут провоцировать магнитные бури после приближения к Земле. Влияние таких явлений на земную атмосферу требует тщательного наблюдения, поскольку оно может влиять на работу спутников, радиосвязь и электрические сети.

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#ученые
#солнце
#эксперты
#магнитные бури
#земля
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Москвичам посоветовали не подкармливать диких лис
10 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/ flownaksala

Жителям Москвы и гостям столицы не рекомендуют подкармливать диких лис, которые обитают в черте города, так как залог их выживания — самостоятельный поиск и добыча пищи, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Найдя источник пищи, животное обязательно вернётся к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в статье.

Лисы, которые привыкли к городской жизни, менее пугливы в сравнении с животными, живущими в лесу. Не стоит забывать, что они всё же дикие особи, при встрече с лисами лучше наблюдать за ними с безопасного расстояния и не совершать попыток взять животных на руки, отмечается на сайте мэра Москвы.

В последние годы на территории Москвы можно всё чаще увидеть лис. В столице обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) — самый известный и распространённый вид семейства псовых.

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#корм
#лисы
#москва
#московская область
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В Реутове завершается ремонт в поликлиниках
10 ноября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове завершается ремонт в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании поликлиники № 2 специалисты меняют плитку, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие. На традиционном «Здравчасе», который состоялся на территории поликлиники № 2, прошло обсуждение состояния городской системы здравоохранения.

«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.

По ее словам, в ближайшее время предстоит много работы, однако главное, что с руководством больницы выстроен хороший диалог.

Плановый ремонт медицинских учреждений является частью масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. Цель программы заключается в том, чтобы удовлетворить запрос граждан на оказание качественных услуг.

Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.

«Жалобы возникают чаще всего на фоне недостаточной коммуникации сотрудников медицинских учреждений с посетителями», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Он подчеркнул, что на совещании также обсудили вариант проведения психологических курсов для медицинского персонала, которые помогут сотрудникам правильно реагировать на запросы граждан.

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В США запустят четырехлетний круиз для желающих «сбежать» от Трампа
В США запустят 4-летний круиз для желающих сбежать от президентства Трампа
10 ноября 2024, 18:40

Дональд Трамп (Фото:riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

Компания Villa Vie Residences запускает 4-летний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами Штатов во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Business Insider.
Уточняется, что приобрести билеты можно на один, три и четыре года. Минимальная стоимость каюты на круизном лайнере Villa Vie Odyssey составляет 266 тысяч долларов.

Согласно информации источника, недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#корабль
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Из-за сбоя GPS киевляне «оказались» в России
10 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ DragonImages

10 ноября в воскресенье телефоны жителей северной части Киевской области показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
GPS в мобильных телефонах у многих жителей Киевской области начал давать сбои в недавнее время — карты показывали, будто они находятся на территории Белоруссии или в одном из регионов Российской Федерации. Жители в ряде сёл Вышгородского района жаловались на нарушения геопозиции в смартфонах — они «переместились» в белорусские города Гомель и Мозырь. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района.

Представители генерального штаба Вооружённых сил Украины подтвердили, что похожие случаи могут происходить. Они отметили, что возможной причиной сбоя может быть работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с воздушными атаками беспилотных летательных аппаратов.

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#киев
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Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился с молодежью в Шатуре
10 ноября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Участники молодежного межконфессионального форума «Вместе мы — Россия», проходившего в Шатуре, говорили о вере, семейных ценностях и любви. Со школьниками и студентами встретился отец Павел Островский — проповедник и известный блогер.
Вот уже больше 15 лет настоятель Георгиевского храма в Нахабине и едва ли не самый прогрессивный священник в России ведет открытый диалог с молодежью, остроумно отвечает как на серьёзные, так и на каверзные вопросы и дает жизненные советы.

— Молодежи хочется знать ответы на все вопросы — любви, веры, нравственности, семьи. Буквально на все. В этом смысле существует определённый информационный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что с одной стороны мир у нас, конечно, удобный и оцифрованный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — говорит батюшка.

На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на простом и понятном языке, а также с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией. На встрече обсуждали не только тему веры и религии. Говорили также о буллинге в школе и интернете, о квадроберах, о компьютерных играх. Некоторые ребята обращались к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева, спросила, как побороть волнение перед экзаменом? Ведь в следующем году ЕГЭ. Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас волноваться точно ещё рано.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
— На одном языке с нами, подростками, замечательно так все рассказали, я прям в полном восторге, у меня страх пропал, я почувствовала в этих ведущих тех людей, с которыми можно поговорить на абсолютно любую тему. Поддержат, дадут правильный совет. Просто какая-то опора в них чувствуется», — поделилась Александра впечатлениями от общения со священником.

Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. Благодаря игре школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.
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