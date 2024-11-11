Вильфанд: процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

Фото: iStock/engineervoshkin
Процесс потепления климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, динамика глобального потепления отличается в зависимости от пространства и времени.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил он.Вильфанд отметил, что в умеренных широтах Евразии, в которых «мы живем», среднегодовая температура растет в 2,5 быстрее, чем в среднем по всей Земле, а в северных широтах — в 3,5 раза быстрее.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что 2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. По его словам, это связано с природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальное нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.
Читайте также:
2024 год обещает стать самым жарким на Земле
В Арктике исчез остров из архипелага Земля Франца-Иосифа
Москвичам раскрыли дату наступления метеорологической зимы
Данил Пономарев