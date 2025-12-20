Стихийные бедствия в Иране: пять погибших и массовая эвакуация

20 декабря 2025, 02:45

Пять человек погибли в результате снегопадов и наводнений в Иране

Фото: istockphoto/Boyloso

На ряд иранских провинций обрушились экстремальные погодные явления. Мощные снегопады, проливные дожди и последовавшие за ними наводнения унесли жизни пяти человек, передает информационное агентство IRNA.