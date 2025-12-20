Стихийные бедствия в Иране: пять погибших и массовая эвакуация
На ряд иранских провинций обрушились экстремальные погодные явления. Мощные снегопады, проливные дожди и последовавшие за ними наводнения унесли жизни пяти человек, передает информационное агентство IRNA.
По всей стране проводится массовая эвакуация. По данным издания, около 1 500 иранцев покинули свои дома из-за разгула стихии.
За последние четыре дня непогода затронула 24 провинции. По информации Иранского Красного Полумесяца, за помощью обратились более 18 000 человек.
В городе Джахром погибли двое детей и сотрудник гуманитарной организации, участвовавший в спасательных работах. В провинции Фарс спасатели обнаружили тела ещё двух пострадавших.
В ряде регионов временно прекратили работу школы и другие учебные заведения. На острове Кешм (провинция Хормозган) выпало рекордное количество осадков — свыше 170 мм. Это привело к прорыву земляной дамбы и подтоплению прилегающих территорий. В провинции Хормозган власти ввели красный уровень опасности и объявили штормовое предупреждение.
Метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие двое суток в стране вновь ожидаются интенсивные ливневые дожди.
