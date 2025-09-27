День Никиты Гусятника 28 сентября: Зачем готовить блюда из репы и молчать об успехах в делах, народные приметы
В народном календаре 28 сентября отмечается день Никиты Гусятника. С этого момента крестьяне начинали забивать поголовье гусей и уток и заготавливать их в зиму. Православная же церковь в это время чтит память великомученика Никиту Готфского. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Исторические и духовные корни праздника
Святой Никита жил в IV веке на берегах Дуная и был готфом по происхождению. Приняв крещение от епископа Феофила, он стал ревностным проповедником христианства среди своих соплеменников-язычников. Никита открыто обличал правителя-язычника Атанариха, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Мучители пытались заставить его отречься от веры, но Никита проявил невероятную стойкость духа. В конечном счете, его приговорили к смерти через сожжение.
Согласно житию, произошло чудо: огонь не опалил тело мученика. Его друг, христианин Мариан, тайно перенес нетленное тело святого и предал его погребению в Киликии. Впоследствии мощи были перенесены в Константинополь, а частица их оказалась в сербском монастыре Высокие Дечаны. У гробницы святого стали совершаться исцеления, и его почитание распространилось в христианском мире. Молятся святому Никите о здоровье домашней птицы и здравии младенцев.
Традиции дня Никиты Гусятника
Этот день был важным рубежом в крестьянском календаре, связанным с подготовкой к зиме. К концу сентября завершался откорм домашних гусей, и начинался их забой на зиму. Дикие гуси улетали на юг, и охотники выходили на последний осенний промысел. Главным блюдом праздничного стола был печеный гусь.
Кроме того, 28 сентября на полях начиналась уборка репы. На Никитин день из этого корнеплода готовили разнообразные блюда. Его ели в свежем виде, парили, варили, пекли пироги и даже делали квас.
Чтобы задобрить водяного, который, по поверьям, охранял водоплавающих птиц, ему в жертву приносили лучшего гуся, бросая тушку в водоем. Голову птицы относили на птичий двор, чтобы домовой, пересчитывающий птицу по головам, не заметил пропажи.
В этот праздник было принято проводить время с семьей. Дружеское застолье или поход в гости сулит благополучие, а одиночество в этот день, по поверьям, может затянуться на год. День благоприятен для начала путешествий, планирования и важных перемен.
Что нельзя делать 28 сентября
28 сентября, был наполнен разнообразными запретами, которые, по поверьям, помогали избежать неприятностей и сохранить благополучие в доме.
- Нельзя в этот день хвастаться успехами, здоровьем или богатством. За хвастовство судьба могла «наказать» потерей того, чем кичился человек.
- Не стоит на Никитин день брать или давать в долг. В этот день домовой пересчитывал хозяйское добро. Если что-то отсутствовало или, наоборот, появлялось чужое, он мог разгневаться и начать вредить.
- Девушкам запрещалось смотреть на улетающих гусей. Существовало поверье, что если незамужняя девушка посмотрит вслед стае, то встретит суженого не раньше, чем гуси вернутся весной.
- Не стоило на Никиту Гусятника также совершать необдуманные покупки. Спонтанные траты могли привести к серьезным финансовым трудностям.
Приметы
- Журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» — к поздней, но теплой и сухой осени.
- Утром трава сухая, без росы — к ухудшению погоды, вечером возможен дождь.
- Мыши строят норы высоко на берегу — к дождливой осени и сильному паводку.
- Листья с березы начали желтеть с верхушки — к ранней весне в следующем году.