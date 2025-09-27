27 сентября 2025, 17:21

В народном календаре 28 сентября отмечается день Никиты Гусятника. С этого момента крестьяне начинали забивать поголовье гусей и уток и заготавливать их в зиму. Православная же церковь в это время чтит память великомученика Никиту Готфского. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Исторические и духовные корни праздника

Традиции дня Никиты Гусятника

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя в этот день хвастаться успехами, здоровьем или богатством. За хвастовство судьба могла «наказать» потерей того, чем кичился человек.

Не стоит на Никитин день брать или давать в долг. В этот день домовой пересчитывал хозяйское добро. Если что-то отсутствовало или, наоборот, появлялось чужое, он мог разгневаться и начать вредить.

Девушкам запрещалось смотреть на улетающих гусей. Существовало поверье, что если незамужняя девушка посмотрит вслед стае, то встретит суженого не раньше, чем гуси вернутся весной.

Не стоило на Никиту Гусятника также совершать необдуманные покупки. Спонтанные траты могли привести к серьезным финансовым трудностям.

Приметы