На Эльбрусе альпинисты оказались в ледовой ловушке, один из них травмирован
Три альпиниста из Белгорода не могут спуститься с Эльбруса. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Спортсмены застряли и не могут двигаться дальше самостоятельно. На высоте 5300 метров один из участников группы получил травму ноги. Известно, что отряд не регистрировала свой маршрут перед восхождением, но смогла передать сигнал бедствия.
Спасатели МЧС уже организуют операцию по эвакуации. Погодные условия остаются сложными, что может помешать работе. Состояние двух других альпинистов стабильное, однако им требуется помощь, чтобы покинуть гору.
