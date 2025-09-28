На Эльбрусе альпинисты оказались в ледовой ловушке, один из них травмирован

28 сентября 2025, 16:49

Трое альпинистов из Белгорода заблокированы на Эльбрусе на высоте 5300 метров

Фото: Istock/Mikhail Shapovalov

Три альпиниста из Белгорода не могут спуститься с Эльбруса. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.