Вилла Зеленских в Тоскане заросла сорняками и значительно рухнула в цене – всё дело в проклятии

Владимир Зеленский
В Тоскане уже третий год не могут продать виллу, оформленную на супругу Владимира Зеленского Елену. Из-за этого недвижимость почти вдвое упала в цене, пишет Telegram-канал Mash.
Виллу в Форте-дей-Марми выставили на продажу ещё в 2021 году. До начала СВО её успешно сдавали в аренду за 70 тысяч евро в месяц. Однако после февраля 2022 года спрос на неё резко упал, что, вероятно, связано с негативным отношением потенциальных покупателей и арендаторов к Владимиру Зеленскому. Также поползли слухи о «проклятье», поскольку все политики, кому жал руку бывший участник «Квартала 95», уходили в отставку или даже умирали. В частности, к ним относятся Олаф Шольц, Борис Джонсон, Марио Драги и Сидзо Абэ.
За три года участок сильно зарос сорняком, а сам дом обветшал, поскольку за ним никто не ухаживал. В связи с этим, пришлось снизить стоимость недвижимости почти вдвое – с 4,5 миллионов евро до 2,5 миллионов.
Также есть версия, что отсутствие спроса связано с действиями риэлторов. Они не выставляют объявление о продаже на сайты, а пытаются продать виллу тайно, среди местных миллионеров.
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За три года участок сильно зарос сорняком, а сам дом обветшал, поскольку за ним никто не ухаживал. В связи с этим, пришлось снизить стоимость недвижимости почти вдвое – с 4,5 миллионов евро до 2,5 миллионов.
Также есть версия, что отсутствие спроса связано с действиями риэлторов. Они не выставляют объявление о продаже на сайты, а пытаются продать виллу тайно, среди местных миллионеров.
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Анастасия Чинкова