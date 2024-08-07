Зеленский купил у певца Стинга винодельню в Тоскане за 75 млн евро

Чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Сделка прошла через принадлежащую Зеленским компанию San Tommaso S.R.L. Об этом сообщает издание Database Italia, ссылаясь на данные итальянского кадастра.
По данным издания, стоимость сделки составила порядка 75 миллионов евро. Покупателем стала итальянская фирма San Tommaso S.R.L. При этом ранее данная компания уже прославилась тем, что в 2019 году Зеленский задекларировал виллу в итальянском Форте-дей-Марми, которую приобрела именно эта организация. При этом бенефициаром San Tommaso S.R.L. была Елена Зеленская.
Примечательно, что покупка винодельни состоялась через две недели после визита Зеленского на саммит G7, проходивший в Италии.
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