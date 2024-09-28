Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Семья президента Украины Владимира Зеленского в июне этого года определила во главе своего семейного офшора на Кипре Aldorante Limited сестру руководителя Счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.
Уточняется, что Светлана является родной сестрой Ольги Пищанской, которую зимой этого года Верховная рада утвердила в качестве председателя Счетной палаты. Ранее она возглавляла Антимонопольный комитет Украины.
Примечательно, что до Пищанской руководил упомянутым офшором и сам Зеленский. В настоящее время владельцем офшора указывается супруга предводителя киевского режима Елена.
Ранее сообщалось, что чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что до Пищанской руководил упомянутым офшором и сам Зеленский. В настоящее время владельцем офшора указывается супруга предводителя киевского режима Елена.
Ранее сообщалось, что чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова