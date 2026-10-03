Вильнюс столкнулся с мусорным кризисом после пожара на заводе
Вильнюс переживает масштабный мусорный кризис после пожара на заводе по сортировке отходов в апреле 2025 года. Об этом пишет газета «Взгляд».
Завод, который принадлежал компании Energesman, так и не смог полностью восстановить свою деятельность. К июлю 2026 года на его территории скопилось более двадцати тысяч тонн необработанных отходов. Проблемы появились и с оператором предприятия: компания должна была восстановить поврежденные огнем строения и сортировочные линии, но оказалась в сложном финансовом положении.
При этом о трудностях Energesman власти Вильнюса знали. В мае 2026 года компания заключила контракт на модернизацию завода стоимостью 14 миллионов евро (около 1,3 миллиарда рублей), однако чиновники заблокировали первые авансы, заподозрив, что деньги пойдут на покрытие старых долгов фирмы.
Жители литовской столицы продолжают жаловаться на сильный запах отходов. Правительство намерено в октябре повысить мощность Вильнюсской когенерационной электростанции, но этому мешает быстрое засорение фильтров мусоросжигательной установки.
По данным издания, власти провели срочное совещание, где рассматривали вариант введения ЧС государственного уровня. Пока от такого шага отказались, однако глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас не исключил, что чрезвычайную ситуацию все же объявят.
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