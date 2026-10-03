Машина въехала в толпу в Австралии, пишут СМИ

03 октября 2026, 11:22

9News: машина въехала в толпу в Ньюкасле в Австралии

Фото: istockphoto/Lawrey

В австралийском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали как минимум девять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает телеканал 9News.