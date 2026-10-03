Машина въехала в толпу в Австралии, пишут СМИ
В австралийском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали как минимум девять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает телеканал 9News.
По данным издания, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в критическом. Среди находящихся в критическом состоянии — ребенок. Обстоятельства произошедшего и другие подробности инцидента пока не уточняются.
Ранее в Германии оправдали полицейских, убивших подозреваемого в наезде на толпу. Все случилось в конце июля.
Перед этим фермер направил трактор на зрителей во время концерта, чтобы разогнать их. Подробности — в нашем материале.
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