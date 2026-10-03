Драку на борту самолета Flydubai признали попыткой теракта
Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов квалифицировала инцидент на борту самолета Flydubai как попытку совершения террористического акта. Об этом сообщает государственное информационное агентство WAM.
По данным ведомства, второй пилот рейса FZ1073 напал на командира воздушного судна с аварийным топором и попытался установить контроль над самолетом. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Дубая в Тель-Авив.
Самолет подал сигнал тревоги, после чего резко снизился. Согласно данным Flightradar24, лайнер потерял около 4,3–4,5 километра высоты примерно за полминуты.
Пассажиры ранее рассказывали РИА Новости, что между пилотами произошла драка. По их словам, один из членов экипажа напал на другого с ножом. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря двум другим пилотам, находившимся на борту. Они посадили самолет в Саудовской Аравии.
По информации ABC, предполагаемым нападавшим является 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Утверждается, что он мог намереваться направить самолет на территорию Израиля. Мужчину задержали, пострадавшего пилота госпитализировали.
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