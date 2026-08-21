«Виноваты будут все»: Мясников раскрыл главную опасность лунных и солнечных затмений

21 августа 2026, 14:10

Доктор Мясников назвал мифом влияние коридора затмений на здоровье человека

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Солнечное и лунное затмение не способно оказывать влияние на здоровье человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.





В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что люди часто пытаются найти оправдание своей лени и списать ее на любые явления, людей и обстоятельства. Однако же любые процессы за пределами планеты Земля не оказывают на самочувствие никакого воздействия.





«Эти истории о якобы негативном влиянии затмений на психику, самочувствие — все это миф. Нам надо как-то списать свои неумения справляться с обжорством, сидячим образом жизни, депрессиями, и мы ищем, на что бы свалить свое плохое самочувствие. Виноваты будут все: от лунного затмения до соседа, — только не мы сами», — уверен Мясников.