«Виноваты будут все»: Мясников раскрыл главную опасность лунных и солнечных затмений
Доктор Мясников назвал мифом влияние коридора затмений на здоровье человека
Солнечное и лунное затмение не способно оказывать влияние на здоровье человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что люди часто пытаются найти оправдание своей лени и списать ее на любые явления, людей и обстоятельства. Однако же любые процессы за пределами планеты Земля не оказывают на самочувствие никакого воздействия.
«Эти истории о якобы негативном влиянии затмений на психику, самочувствие — все это миф. Нам надо как-то списать свои неумения справляться с обжорством, сидячим образом жизни, депрессиями, и мы ищем, на что бы свалить свое плохое самочувствие. Виноваты будут все: от лунного затмения до соседа, — только не мы сами», — уверен Мясников.
Главный вред от солнечных и лунных затмений заключается в том, что астрологи начинают демонизировать эти явления, запугивая людей. Врач призвал не верить в такие сообщения, а вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и наслаждаться летом.