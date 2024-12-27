Виновная в отравлении детей заведующая детсадом избежала наказания

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Городецкий городской суд в Нижегородской области признал виновной местную жительницу, которая занимала должность заведующей детским садом. При ней в дошкольном учреждении произошло массовое отравление детей.
Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Согласно материалам уголовного дела, бывшую заведующую обвиняли по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Массовое отравление произошло в 2022 году в детском саду №18 города Городец. В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке учреждения не соблюдались санитарно-гигиенические правила. Кишечная инфекция была выявлена у 17 детей и нескольких взрослых.
Обвинение в суде требовало для экс-заведующей наказания в виде лишения свободы сроком на полтора года. Сама обвиняемая вину во вменяемом ей преступлении не признала. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей и образованием, сроком на два года. В связи с истечением срока давности женщина избежала наказания.
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Александр Бойцов