СК инициировал проверку после массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО

Фото: iStock/blinow61
Следственный комитет начал проверку после массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли на соревнования конькобежцев из Свердловской области, проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на управление СК по региону.
7 декабря в Тарко-Сале проводились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. На них прибыли дети-спортсмены из Свердловской области.
По факту инцидента началась доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Сотрудники социального центра нашли тело одного из постояльцев центра. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, потом ещё двое из них скончались. По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек — у них выявили отравление неизвестным веществом.
Читайте также:
Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
В Москве двухлетний ребёнок случайно выпил бутират из бутылки и умер
«После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — обратили внимание в Следственном комитете.
По факту инцидента началась доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Сотрудники социального центра нашли тело одного из постояльцев центра. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, потом ещё двое из них скончались. По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек — у них выявили отравление неизвестным веществом.
Читайте также:
Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
В Москве двухлетний ребёнок случайно выпил бутират из бутылки и умер
Ольга Енгалычева