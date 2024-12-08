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СК инициировал проверку после массового отравления детей-спортсменов в ЯНАО

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет начал проверку после массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли на соревнования конькобежцев из Свердловской области, проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на управление СК по региону.
7 декабря в Тарко-Сале проводились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. На них прибыли дети-спортсмены из Свердловской области.

«После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — обратили внимание в Следственном комитете.



По факту инцидента началась доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Сотрудники социального центра нашли тело одного из постояльцев центра. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, потом ещё двое из них скончались. По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек — у них выявили отравление неизвестным веществом.

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#проверка
#дети
#соревнования
#спортсмены
Спартанские методы: Мать заставила дочку стоять босиком на снегу
08 декабря 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Eugene Nekrasov

В Москве суровая «яжмать» прибегла к поистине спартанским методам воспитания. Заставила дочку стоять босыми ногами на снегу.
Конфликт поколений произошёл на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы, сообщает телеграм-канал Mash. Уставшая от капризов девочки, «мать года» выставила дочь из машины, разула её и заставила стоять босиком на снегу. На кадрах, которые удалось заснять подписчице канала, видно, как ребёнок по очереди поджимает ноги, отрывая то одну, то другую от свежевыпавшего снега.

На улице было минус два градуса, так что суровость и действенность воспитательной меры не вызывала сомнений. Те, кого в детстве за плохое поведение всего лишь ставили в угол, могут облегчённо выдохнуть.

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#ребёнок
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#машины
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Площадку у квартиры Мизулиной измазали фекалиями
08 декабря 2024, 13:07

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Москве 16-летний подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована российский общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов.
Парень отправился к дому Екатерины Мизулиной в Погорельском переулке 1 декабря, сообщает телеграм-канал Baza. Там он поднялся на нужный этаж и испачкал лестничную площадку около её квартиры. На следующий день видеозапись с результатами его «работы» появилась в сети.

Через неделю Мизулина опубликовала ролик с извинениями подростка. Она рассказала, что подросток состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. По его словам, задание нагадить около жилища общественницы он получил в Telegram. За это ему обещали хорошее вознаграждение, однако никаких денег он не получил.

Сейчас на парня оформлен административный протокол. Кроме того, его отца оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#подросток
#квартиры
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Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе — Reuters
08 декабря 2024, 12:24

Фото: istockphoto/Diy13

Президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, находился сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Известно, что незадолго до захвата Дамаска боевиками-джихадистами борт Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта сирийской столицы. Агентство не смогло точно установить, был ли в салоне воздушного судна Асад, но предполагается, что это именно так.

Сначала самолёт взял курс на прибрежные районы страны, где находятся алавиты — сторонники Асада. Но затем борт неожиданно повернул в другую сторону, а потом и вовсе пропал с радаров. Возможно, самолёт стало нельзя отслеживать из-за отключённых транспондеров, но наиболее вероятно, что он был сбит, считает источник агентства. Борт исчез с радаров через 40 минут после взлёта в районе города Хомс на высоте 495 метров.

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В Петербурге на лгбт*-вечеринке задержали сына экс-депутата закса
В Петербурге полиция провела рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке
08 декабря 2024, 05:04

Фото: iStock/???? ??????

Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как стало известно, мероприятие получило название «Круги свободы — бал». На нем присутствовало несколько десятков человек. Рейд правоохранителей был проведен в целях проверки законности вечеринки, а также для установки возраста ее участников. Как оказалось, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского*.

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#лгбт
#санкт-петербург
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ФСБ: в Дагестане задержали 12 членов группировки, планировавших теракт
07 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/ Diy13

Силовики в Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — обратили внимание представители ведомства.

У подозреваемых изъяли стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, боеприпасы и 20 мешков с аммиачной селитрой — их общий вес составил одну тонну. Найденные СВУ ликвидировали на месте.

На данный момент задержанные уже дают признательные показания, решается вопрос об аресте членов террористической группы.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл».

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#мвд
#оружие
#боеприпасы
#дагестан
#теракт
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В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и насмерть забили его жену
07 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/zim286

В башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
Сначала мужчины решили ограбить своего шефа, сообщает телеграм-канал SHOT. Они забрались к нему в дом и вскрыли сейф, откуда достали деньги, драгоценности и хранившееся там же оружие.

В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Застигнутые на месте преступления грабители застрелили мужчину, а его супругу связали и жестоко избили. От полученных травм женщина скончалась.

Сразу после этого преступники попытались скрыться на автомобиле Toyota. Однако в Иглинском районе Башкирии их задержали правоохранители, задействованные в плане «Перехват». В салоне машины полицейские обнаружили ружья, патроны и украденные деньги.

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#полицейские
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В Дзержинске школьницы измазали учительницу тортом и обматерили
07 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/ primipil

В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепили ей торт в лицо и обматерили, сообщил Телеграм-канал Readovka.
«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — говорилось в сообщении канала.

На видео подростки грубо общались с сотрудницей учебного учреждения. Большая часть пользователей Интернета негативно отреагировали на поведение учениц. Они подчеркнули недопустимость подобного отношения к педагогу. Многие люди под роликом упомянули о неуважении младшего поколения к старшему.

Уточнялось, что перед тем, как ударить тортом педагога, подростки потребовали, чтобы она отпустила их с занятий.

С первого раза кондитерское изделие не сломалось, поэтому одна из девочек его подобрала и снова попыталась окунуть учительницу в торт. Преподаватель просила школьниц прекратить и выдвинула предположение, что видеозапись выложат в сеть. Подростки не слушали, а лишь смеялись.

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#школа
#школьники
#мат
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В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I
07 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto/FooTToo

В Российском военно-историческом архиве обнаружен поддельный указ Петра I. Документ носит название «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» и датирован 11 ноября 1723 года.
Подлинник документа был обнаружен на европейском аукционе International Autograph Auctions Europe S.L., сообщает РЕН ТВ. Сотрудники архива не знают, кто и когда осуществил подмену исторического документа, они узнали о случившемся только после того, как были объявлены торги.

К сожалению, это не первое происшествие в военно-историческом архиве. 1 ноября стало известно, что из него похитили указ Петра II об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», датированный 9 сентября 1727 года. Указ был продан во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). Документ примечателен тем, что Петр II скончался в возрасте 14 лет, оставив немного указов, так что этот является настоящим раритетом.

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#евро
#школы
#торги
#указ
#сотрудники
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Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ
07 декабря 2024, 17:33

Фото: istockphoto/zsv3207

28-летний украинец, спасаясь от мобилизации, бежал в Румынию. В горах Марамуреш он упал на дно 400-метрового оврага и замёрз бы там насмерть, если бы не... кот.
Парень пролежал в снегу пять с половиной часов и остался в живых только благодаря своему котёнку, который прижимался к нему и согревал своим теплом. Об этом рассказали журналистам издания Sportmedia спасатели, которые обнаружили окоченевшего, но живого уклониста.

На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.

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#видео
#ес
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