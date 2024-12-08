В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию

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В Краснодаре четыре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию, сообщил Телеграм-канал Baza.
Авторы материла утверждают, что четыре девочки-подростка поступили в медицинское учреждение с двух адресов — с Агрохимической улицы и улицы Есенина в Музыкальном районе города. Школьницам 14-15 лет, у обеих медицинские работники диагностировали «токсическое отравление неизвестным веществом». Часть девочек впала в кому. Причиной отравления могло стать употребление наркотических веществ.
Потом в УМВД по Краснодарскому краю добавили, что только одна несовершеннолетняя была без сознания, и на данный момент жизни девочек ничего не угрожает. Оказалось, что до произошедшего школьницы гуляли вместе — трое из них учатся в одном учебном учреждении. Всех девочек воспитывали в благополучных семьях и в прошлом они не состояли на учете.
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Ольга Енгалычева