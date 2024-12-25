Заставившей сына выпить «Азелит» женщине вынесли приговор в Красноярском крае

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К пяти годам колонии приговорили женщину, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит» в Красноярском крае. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
«Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в публикации.Пострадавший сейчас проходит плановое лечение, до конца августа он был в стационаре. Осужденная свою вину не признала, сославшись на то, что «не желала смерти сыну». Процесс проходил по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
По сообщению региональной прокуратуры, все произошло в июле, когда подсудимая пришла домой в нетрезвом виде, начав ругаться с ребенком и ударив его по голове кочергой. После она заставила школьника выпить средство и пошла спать. Скорую вызвал отец, вернувшийся с работы. У мальчика зафиксировали рану затылка, отравление щелочью, внутреннее кровотечение, а также ожоги пищевода и носоглотки.
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Никита Кротов