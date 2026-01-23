Рыбак поплатился за поимку ядовитого сома
В Таиланде у рыбака парализовало половину тела после укола плавником колючего морского сома. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошёл 18 января на пляже Джомтьен на юге Паттайи. Очевидцы вызвали экстренные службы, заметив мужчину, которому стало плохо на берегу.
Прибывшие спасатели нашли пострадавшего в сознании. Он рассказал, что у него онемела и перестала слушаться левая сторона тела. Мужчину доставили в больницу.
Рядом с ним обнаружили складной стул и пакет с пойманной рыбой — колючим сомиком. По версии местных властей, рыбак мог неосторожно схватить ядовитую рыбу рукой и получить укол плавником.
Отмечается, что токсин некоторых видов морских сомов способен вызывать резкую боль, анемию и в отдельных случаях приводить к некрозу тканей. В соцсетях жители Паттайи также предупреждают: для людей с аллергией такой укол может быть особенно опасным, поэтому при подобных симптомах важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
