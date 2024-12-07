Выплата 10 000 рублей на Новый год: кому положена

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Вице-спикер Госдумы и член партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о начислении единоразовой выплаты в размере 10 000 рублей в честь Нового года. Об этом пишет РИА Новости.
«Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров», — говорится в сообщении.
Согласно инициативе, выплата «Новогодний семейный бюджет» будет начисляться за счет перераспределения неизрасходованных бюджетных средств на 2024 год. По мнению Чернышова, данная помощь позволит нуждающимся справится с грядущими расходами перед Новым годом. Если инициативу одобрят, то семьи с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одинокие родители и пенсионеры смогут получить деньги уже в конце декабря.
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