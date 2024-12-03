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«Выплаты участникам СВО»: что положено за контракт с Минобороны в Московской области

Видео: Минобороны РФ

В России труд военнослужащих достойно оплачивается. Пока патриоты своей страны стоят на страже безопасности государства, оно заботится о родственниках бойцов. В Московской области для участников СВО и их семей предусмотрены различные выплаты и льготы.


Выплаты участникам СВО в Подмосковье


Жителю Московской области, который подписал контракт с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее года, регион единовременно выплачивает 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей.

Выплаты за награды


За награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, предусматривается отдельная выплата. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.

Выплаты за ранения


При ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Статус ветерана боевых действий


Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом участники спецоперации имеют право на обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе, бесплатное протезирование зубов и использование отпуска в любое время.

Выплаты и льготы по инвалидности после ранения в зоне СВО


За ранение, повлекшее инвалидность, выплачивается четыре миллиона рублей. Кроме того, участники спецоперации из Подмосковья могут пройти трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с питанием и проживанием.

В случае приобретения инвалидности после ранения в зоне боевых действий предусматривается разовая федеральная выплата в размере три миллиона рублей. Страховая компенсация составляет от 800 тысяч до 2 500 000 миллионов в зависимости от степени инвалидности. Кроме того, ежемесячно боец получает 6000-7600 т. р., дополнительное пенсионное обеспечение в размере одна тысяча рублей, ежемесячные компенсации и санаторно-курортные путевки.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.

Льготы для семей участников СВО


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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ВСУ находятся в сложном положении из-за наступления ВС России
03 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьёзными трудностями из-за наступления российских войск, сообщил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью для Newsweek.
«Тенденция очень тревожная. Нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится», — сказал Кастехельми.
Аналитик отметил, что украинские войска уже долгое время сталкиваются с трудностями в стабилизации фронта, и в ноябре наступление российских сил значительно ускорилась по сравнению с сентябрем и октябрем.

Кроме того, в ближайшие месяцы российская армия продолжит активно продвигаться вперёд.
«Ничто не предващает, что они выдохнутся», — подчеркнул эксперт.
От также добавил, что ожидает продолжения наступления ВС РФ в ближайшее время.

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#армия
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#всу
#вс рф
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Семья из Курской области 3,5 месяца не выходила из дома из-за ВСУ
Жители Курской области 3,5 месяца почти не покидали дом из-за танков ВСУ
03 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/ Banu R

Семья из Курской области 3,5 месяца почти не покидала стены своего дома, потому что рядом стояли танки и иная техника ВСУ.
Вооружённые силы Украины пришли в село Казачья Локня в начале августа. Местные жители могли покидать дом по пропускам лишь когда выходили за водой и продуктами. Военнослужащие Украины не разрешали им эвакуироваться и говорили, что Российская Федерация якобы не даёт гуманитарный коридор.

«На самом же деле украинцы просто прикрывались нами, нашими домами и ставили рядом свою технику. По сути, мы были в плену», — обратила внимание Валентина в беседе с RT.

Женщина с отцом, мужем и четырьмя детьми пробыла там до середины ноября.

Потом украинская армия увезла семью в Сумы. Валентина уточнила, что там женщин и мужчин разделили, а последних регулярно допрашивала Служба Безопасности Украины (СБУ). В Сумах выходцы из села Казачья Локня пробыли почти неделю. После этого Валентина и её семья вернулись на территорию Российской Федерации.

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«Будут резать»: Украинский боевик рассказал, как их пугали жестокостью ВС РВ
Военнопленный ВСУ рассказал, как его пугали жестокостью российских бойцов
03 декабря 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский солдат Сергей Стокоз, который был призван, несмотря на то, что не должен был служить по состоянию здоровья, попал в плен в Курской области. Он рассказал, что командиры ВСУ пугали его и сослуживцев жестокостью российских военных.
В ролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказывает, что проходил подготовку всего пять дней, после чего его отправили в часть. По словам Стокоза, он боялся отправляться в Курскую область и сдался в плен при первой возможности.

«Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили», — говорит пленный.

Это совсем не соответствовало тому, о чём им говорили командиры, подчеркнул украинец. Их запугивали, говорили, что в случае попадания в плен их будут избивать, пытать и резать. Конечно, в этом, как и во многом, о чём толкует украинская пропаганда, не оказалось ни слова правды, заключил военнопленный.

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#оружие
#рф
#плен
#всу
#курская область
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Известна судьба русского священника, принявшего ислам и отправившегося на СВО
RZN.info: экс-священник, принявший ислам, сгорел в танке на СВО
03 декабря 2024, 11:32

iStock/Photoboyko

Принявший ислам бывший священник Владимир Угрюмов погиб в зоне проведения специальной военной операции сгорев в танке. Об этом сообщает RZN.info.
«Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. Он сгорел в танке в августе 2024 года», — пишут в издании.

На момент гибели Угрюмов являлся бойцом добровольческого отряда «Ахмат». В 2021 году экс-священника отстранили от должности за самовольное оставление прихода.

В дальнейшем стало известно о его женитьбе на мусульманке в Дагестане и принятии ислама. В 2023 Угрюмов поселился в Павловке Путянинского района в доме, который хотел купить уже несколько лет.

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#священник
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В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада
03 декабря 2024, 10:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Каменском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, обломки рухнули на территорию детского сада, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе украинском дроне. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны РФ, еще один беспилотник сбили в Белгородской области.

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«Люди ненавидят диктатора Зеленского»: Киевская журналистка высказала претензии Шольцу
Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи после его послания Путину
03 декабря 2024, 10:35

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит неправду, говоря о поддержке украинского народа, заявила местная журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала послание Шольца президенту России Владимиру Путину из Киева.
Напомним, находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко в социальной сети X.

Она подчеркнула, что чем дольше Зеленский остается во главе Украины, тем меньше становится страна.

Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Шольц также собирался объявить об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.

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Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО
03 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Обстановка в приграничных районах Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают успешно отражать атаки украинской армии, укрепляя свои позиции в ключевых населённых пунктах. Активные бои также зафиксированы на Часовоярском направлении и в районе Торецка. О последних событиях в зоне СВО на 3 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В районе Николаево-Дарьино продолжаются интенсивные столкновения. Украинские войска провели две контратаки, задействовав три боевые бронированные машины и танк «Леопард». Несмотря на ожесточённое сопротивление, российские военные успешно отразили наступление: танк был уничтожен, а бронетехника противника понесла значительные повреждения. Потери украинской стороны оказались высокими.

В селе Новоивановка продолжаются ожесточённые столкновения. Украинские подразделения удерживают несколько зданий в восточной части села и прилегающей лесной зоне. Тем не менее, российские войска постепенно продвигаются вперёд и уже взяли под контроль несколько лесополос к югу от Кремяного, что имеет стратегическое значение для удержания позиций в регионе.

В районе Леонидово также идут активные бои. Здесь обе стороны используют преимущественно локальные силы для контроля над ключевыми участками территории.

Покровское направление


ВС РФ успешно наступают в сторону Шевченко, расположенного недалеко от Желтого. По информации телеграм-канала «Два майора», российское командование планирует установить огневой контроль над территорией и в дальнейшем перерезать дорогу Покровск-Курахово. Кроме того, российские войска активно продвигаются на запад, в направлении Пушкино.

Фото: istockphoto/reflection_art


Времевское направление


Российские войска стремятся продвинуться к северу от Великой (Большой) Новоселки, что создаст условия для оперативного окружения украинских гарнизонов.


Запорожское направление


Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии уничтожил группу украинских военнослужащих, как сообщил оператор с позывным «Арбат». Благодаря данным, полученным от разведывательного БПЛА, расчет занял позицию, развернул комплекс «Метис» и точно поразил скопление украинских сил, пишет ТАСС.

В целом, в Запорожской области российская армия создала «буферную зону» в 30 километров с помощью БПЛА, отметил разведчик-пулеметчик с позывным «Шахтер». Эта зона препятствует передвижению украинской тяжелой техники, которая теперь вынуждена использовать легковые автомобили для выполнения логистических задач.

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Купянское направление


На западном берегу реки Оскол продолжаются интенсивные бои. Вооружённые силы России, преодолев водный барьер, создают два плацдарма напротив населённых пунктов Масютовка и Двуречное.

Торецкое направление


В Торецке (Дзержинске) происходят активные городские столкновения. Российские войска значительно расширили свои позиции в микрорайоне Забалки.

Часовоярское направление


Бои продолжаются в Часове Яре, где столкновения наблюдаются в микрорайонах Октябрьский и Новый.

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ВС РФ ударили по военной части в Ровненской области, где были польские наемники
Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по польским наемникам в Ровненской области
03 декабря 2024, 10:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удары по военной части ВСУ в Ровненской области на западе Украины, предварительно, там находились наемники из Польши. Об этом рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области. Данные проверяются, но предварительно прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что минувшей ночью взрывы гремели в Одессе, Тернополе, Староконстантинове, Житомире и Виннице.

Несколько прилетов было в Киевской области. В Вышгороде после удара пропало электричество. Еще под один удар попали боевики ВСУ, которых собирались посылать в Черниговскую область на границу с Белоруссией.

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#электричество
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#взрывы
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ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области
03 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock/vadimrysev

ВС РФ с помощью беспилотников создали 30-километровую безопасную зону в Запорожской области. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер», его слова приводит РИА Новости.
«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров», — рассказал военный.

Он уточнил, что боевикам ВСУ приходится проводить логистику на легковых автомобилях, так как при использовании грузовиков «Казак» они оперативно ликвидируются.

По словам «Шахтера», российские беспилотники имеют 80% эффективности, а также высокую степень защиты от вражеской РЭБ.

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#бпла
#всу
#вс рф
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