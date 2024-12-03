«Выплаты участникам СВО»: что положено за контракт с Минобороны в Московской области

Видео: Минобороны РФ
В России труд военнослужащих достойно оплачивается. Пока патриоты своей страны стоят на страже безопасности государства, оно заботится о родственниках бойцов. В Московской области для участников СВО и их семей предусмотрены различные выплаты и льготы.
Выплаты участникам СВО в Подмосковье
Жителю Московской области, который подписал контракт с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее года, регион единовременно выплачивает 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей.
Выплаты за награды
За награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, предусматривается отдельная выплата. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
Выплаты за ранения
При ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
Статус ветерана боевых действий
Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом участники спецоперации имеют право на обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе, бесплатное протезирование зубов и использование отпуска в любое время.
Выплаты и льготы по инвалидности после ранения в зоне СВО
За ранение, повлекшее инвалидность, выплачивается четыре миллиона рублей. Кроме того, участники спецоперации из Подмосковья могут пройти трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с питанием и проживанием.
В случае приобретения инвалидности после ранения в зоне боевых действий предусматривается разовая федеральная выплата в размере три миллиона рублей. Страховая компенсация составляет от 800 тысяч до 2 500 000 миллионов в зависимости от степени инвалидности. Кроме того, ежемесячно боец получает 6000-7600 т. р., дополнительное пенсионное обеспечение в размере одна тысяча рублей, ежемесячные компенсации и санаторно-курортные путевки.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
Льготы для семей участников СВО
Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова