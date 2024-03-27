Выплату на технические средства реабилитации получили около 800 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Почти 800 жителей Московской области получили от региона деньги на покупку технических средств реабилитации с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Общая сумма выплат на покупку такой техники составила уже более 9 миллионов рублей. Всего в этом году в бюджете региона предусмотрено 19 миллионов по данной статье расходов», — говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что выплата полагается для приобретения средств технической реабилитации, не входящих в федеральный в федеральный перечень. В их числе электрический подъёмник для ванной, медицинская кровать, стул для ванны и пр. Выплаты производятся отдельно на каждое изделие, включённое в индивидуальную программу реабилитации от бюро медико-социальной экспертизы.
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Лев Каштанов