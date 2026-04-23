Школьники из Павловского Посада познакомились с производством гофроупаковки

23 апреля 2026, 18:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Восьмиклассники школы №18 Павловского Посада побывали на Павлово-Посадском гофрокомбинате. Мероприятие по профориентации прошло в рамках программы промышленного туризма, сообщили в пресс-службе городского округа.





Ребятам рассказали об истории и работе предприятия. Гофрокомбинат входит в десятку крупнейших производителей гофроупаковки России. Это современный завод, производящий 360 миллионов квадратных метров продукции в год. На нём работают более тысячи специалистов.

«Сотрудники устроили для учеников экскурсию по производству. Ребята увидели современные автоматизированные цеха, оценили условия работы, понаблюдали за разными этапами производства гофроупаковки. Специалисты компании рассказали о своей работе и ответили на вопросы школьников», – рассказали в пресс-службе.