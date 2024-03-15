Выплаты на молочную кухню получают около 150 тысяч жителей Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Почти 150 тысяч жителей Московской области получают выплаты на молочную кухню — питание беременным, кормящим матерям и маленьким детям, на эти цели в бюджете региона в текущем году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Эти выплаты на обеспечение питанием в настоящее время получают в Подмосковье около 150 тысяч человек. (…) Как мы сообщали ранее, оформить выплату стало проще: при постановке на учет в подмосковной женской консультации в личный кабинет придёт предзаполненное заявление. Останется только проверить банковские реквизиты и дать согласие», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что ежемесячная выплата на питание для беременных составляет 400 рублей, для кормящих матерей — тысяча рублей, для детей в возрасте до года — также тысяча рублей, а на детей от года до трёх лет — 600 рублей.
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Лев Каштанов