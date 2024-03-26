Последствия теракта в «Крокусе» ликвидировали более 1 тыс сотрудников МЧС

В аварийно-спасательных работах в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники. Всего спасатели МЧС России разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники», – рассказал Перегуда.Он уточнил, что обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчётами отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Спасатели вручную резали и разбирали конструкции.
Ранее сообщалось, что вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» перед концертом ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным СКР, жертвами теракта стали 139 человек, более 180 пострадали.
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