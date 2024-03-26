Названы районы Стамбула, где проживали двое террористов, атаковавших «Крокус»

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Турецкие СМИ назвали районы в Стамбуле, где проживали Фаридуни Шамсиддин и Рачабализода Саидакрами Муродали, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
Мужчины останавливались в центральной части города, в отелях в районах Фатих или Шишли. Шамсиддин публиковал в феврале фотографии из Стамбула в своих социальных сетях.
Власти Турции высказали готовность помогать России в деле проведения расследования и выявления всех обстоятельств жизни и деятельности террористов на территории страны.
Ранее стало известно, что двое террористов прибыли в Москву 2 марта на одном самолете из Турции. Оба пассажира без проблем прибыли в Турцию и покинули страну, так как в их отношении не было никаких запросов.
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Мария Федоровцева