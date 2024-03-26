МЧС: Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

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МЧС России сообщило, что спасатели завершили разбор завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.
«Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — заявили в пресс-службе министерства.Суммарно спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Завалы исследовались при помощи специализированных робототехнических комплексов. В операции принимали участие кинологические расчеты отряда «Центроспас» и центра «Лидер».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали.
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Алина Юрчак