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Выплату беременным школьницам ввели в еще одном российском регионе

В Кузбассе ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных школьниц
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Выплату беременным школьницам ввели в еще одном российском регионе. Теперь 100 тысяч рублей смогут получать воспитанники учебных заведений в Кузбассе. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.
«Причем в постановлении под обычной формой обучения подразумеваются не только вузы, училища, техникумы, колледжи и т.д, но и обычные школы. Да и сама беременная вполне может быть несовершеннолетней. И даже необязательно в браке. Никаких проблем для получения выплат это не создаст», — сообщает «Сiбдепо».
Тем временем с 1 апреля вступил в силу закон о запрете принимать в школы не знающих русский язык детей иностранцев. Как отмечает АГН «Москва», теперь такие первоклассники должны будут пройти обязательное тестирование. Вместе с тем в школу запретят принимать лиц, которые незаконно пребывают в России.
«Также в законе указано, что лица, не подтвердившие в ходе тестирования достаточный уровень владения русским языком, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ», — говорится в материале.
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#рождаемость
Эксперт по этикету назвала темы, на которые лучше не шутить на работе
Эксперт по этикету Коломацкая: на работе лучше не шутить на личные темы
02 апреля 2025, 22:33

Фото: istockphoto/jacoblund

На работе лучше не шутить на личные темы и не делать юмористических выпадов в сторону руководства, чтобы не испортить отношения в коллективе. Об этом заявила эксперт по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, также не рекомендуется забыть о разнице между иронией и сарказмом и не давить на болевые точки коллег.
«Не забывайте: в коллективе в первую очередь не дружат, а работают. Поэтому шутки личного характера (например, о более близких отношениях коллег между собой) и юмористические выпады против начальства лучше не допускать», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».
В то же время опрос банка «Точка» и бизнес-клуба «Реформа» пришел к выводам, что треть работодателей не до конца понимают зумеров и не знают, как эффективно взаимодействовать с ними. Как сообщает «Петербургский дневник», еще одна треть от опрошенных видит в молодежи большой потенциал благодаря их новому взгляду на управление. При этом в Москве проблемы предпринимателей в общении с зумерами выражены ярче, а в северной столице бизнес к ним более лоялен.
«Работодатели сейчас адаптируются к работе с «зумерами», учитывая их потребности и используя их сильные стороны. «Зумеры» лучше разбираются в технологиях и более склонны к инновациям. Важно понимать, что представителей этого поколения будет становиться все больше, и вместо того, чтобы фокусироваться на их недостатках, лучше использовать их креативность, эмпатию и инновационность», — говорится в материале.
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Четвёртую очередь ЖК «Остафьево» в Новой Москве готовят к сдаче
02 апреля 2025, 21:37

Фото: istockphoto/jacoblund

В Новой Москве завершается строительство четвёртой очереди жилого комплекса «Остафьево». В нём проживают уже более шести тысяч семей, которые активно пользуются развитой инфраструктурой.
Передача ключей затянулась на три месяца, поскольку наблюдалась нехватка специалистов по отделке. В настоящее время проблема решена и ремонт в квартирах подходит к завершению. Новые жильцы смогут въехать в дом уже с 15 апреля.

«Мы провели конструктивную встречу с покупателями и детально обсудили все вопросы перед заселением жильцов. Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“», – рассказал руководитель проекта, слова которого приводит «360.ru».
В районе действуют две школы и три детских сада. В скором времени в эксплуатацию будет введена поликлиника.

При этом данные корпуса не станут последними – застройщик построит ещё один дом в рамках четвёртой очереди.

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Водонаева и Шишкова: владелица звездного салона красоты отомстила бывшим сотрудникам
Владелица салона красоты обвинила сотрудников в краже материала на 14 млн рублей
02 апреля 2025, 17:36

Фото: iStock/ismagilov

Владелица салона красоты Инна Литвиненко стала мстить своим мастерам Анне Гусевой и Руслану, когда те решили уволиться, сообщает телеграм-канал Baza.
Анна много лет занимается наращиванием волос в Москве и работает со звёздами и блогерами, среди её клиенток — Алёна Водонаева, Алёна Шишкова, Карина Мурашкина. Со Инной она познакомилась в 2021 году. Инна сказала, что хочет открыть салон красоты, и пригласила Анну на работу, так как у неё была большая клиентская база и нужные контакты.

По словам Гусевой, в салоне она занималась наращиванием, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников, обучала их, а также познакомила Инну с поставщиками, их трудовые отношения были оформлены по договору оказания услуг. В феврале 2024 года в команду к Анне и Инне пришёл колорист Руслан.
Осенью того же года Анна и Руслан решf.n уйти. По их словам, именно тогда хозяйка салона начала думать, как наказать их за желание уволиться и отнять у неё внушительную базу клиентов.

Так, в феврале 2025 года Инна обвинила Анну и Руслана в том, что они крали материалы и тратили средства компании. Тогда же хозяйка салона угрозами заставила подписать Анну бумагу, что она якобы должна Инне 14 млн рублей. Руслан говорит, что ему угрожали отправкой на СВО, если он не согласится на условия владелицы салона.

При этом, по словам Гусевой, она сама покупала волосы и другие расходники для своей работы. Руслан, будучи партнёром косметической компании, также имел свои собственные материалы, использовал их в салоне, но не ставил на учёт.

После разговора Инна провела прямой эфир в соцсетях, где рассказала, что якобы уже полгода следила за сотрудниками и вместе с полицией фиксировала кражи.
«От моего преследования никто не уйдёт, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная», — сказала Литвиненко.
На фоне заявлений Инны о дружбе с полицией адвокат Анны и Руслана Евгений Гибадуллин обратился в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку.

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#полиция
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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в первую неделю апреля
Синоптик Цыганков: в Москву в конце недели придут похолодание и снег
02 апреля 2025, 16:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первые дни апреля радуют москвичей и жителей области теплом и солнцем, стоит ли ждать заморозков на неделе?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что начало апреля переняло у аномально теплого марта температуры.

«Сейчас мы идем на четыре градуса выше нормы. В ночь на пятницу температура будет 1, 3. В пятницу днем 11, 15. И в субботу начнет подходить атмосферный фронт: с утра пару снежинок, ночью минус, днем 6, 8. А в воскресенье пойдет холодная часть, то есть мокрый снег», — сказал синоптик.

По его словам, в Москве начало апреля — это еще послезимний период, поэтому не стоит торопиться убирать далеко теплые вещи.

Ранее россиян предупредили, что в Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами.

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Невестка Вячеслава Зайцева высказала своё мнение о плюс-сайз-моделях
Невестка Вячеслава Зайцева выступила за участие плюс-сайз-моделей в модных показах
02 апреля 2025, 16:30

Фото: iStock/sibway

Невестка модельера Вячеслава Зайцева бывшая манекенщица Екатерина Ромашкина заявила, что поддерживает участие плюс-сайз-моделей в дефиле.
По её мнению, на подиуме эффектнее смотрятся высокие модели со стереотипными параметрами, однако она положительно оценила тот факт, что сейчас фэшн-индустрия стала более лояльной и толерантной.
«То, что стало доступным участие в показах и крутых съёмках моделей разного возраста и разных параметров, — это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый чему-то новому», — заявила Ромашкина изданию «Страсти».
Ранее Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию.

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