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Выплату беременным школьницам ввели в еще одном российском регионе. Теперь 100 тысяч рублей смогут получать воспитанники учебных заведений в Кузбассе. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.
«Причем в постановлении под обычной формой обучения подразумеваются не только вузы, училища, техникумы, колледжи и т.д, но и обычные школы. Да и сама беременная вполне может быть несовершеннолетней. И даже необязательно в браке. Никаких проблем для получения выплат это не создаст», — сообщает «Сiбдепо».Тем временем с 1 апреля вступил в силу закон о запрете принимать в школы не знающих русский язык детей иностранцев. Как отмечает АГН «Москва», теперь такие первоклассники должны будут пройти обязательное тестирование. Вместе с тем в школу запретят принимать лиц, которые незаконно пребывают в России.
«Также в законе указано, что лица, не подтвердившие в ходе тестирования достаточный уровень владения русским языком, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ», — говорится в материале.Читайте также:
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