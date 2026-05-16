Недельные поиски пропавшего в Нижегородской области мальчика дали результат
Спустя восемь дней поисков пропавшего в Нижегородской области 16-летнего подростка нашли целым и невредимым. Как сообщили журналистам в региональном МВД, все это время он совершал велопутешествие во Владимир.
7 мая около 21:45 юноша выехал из садового товарищества «Мичуринец» в Кстовском районе и вскоре пропал. Спасательный отряд «Волонтер» разместил информацию о мальчике, после чего к активным поискам подключились сотрудники полиции, представители следственного комитета и неравнодушные местные жители.
«Благодаря грамотно спланированным поисковым мероприятиям молодой человек был обнаружен в Павловском районе Нижегородской области. По ориентировке, разосланной всем наружным и оперативным службам ОВД, мальчика узнали и остановили госавтоинспекторы, когда он передвигался на своем велосипеде», — говорится в сообщении.На момент встречи с сотрудниками ГАИ юный путешественник уже возвращался домой. В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. В ближайшее время его передадут законным представителям. По словам самого юноши, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.