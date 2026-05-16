Недельные поиски пропавшего в Нижегородской области мальчика дали результат

16 мая 2026, 02:41

Полиция обнаружила пропавшего подростка в Нижегородской области

Спустя восемь дней поисков пропавшего в Нижегородской области 16-летнего подростка нашли целым и невредимым. Как сообщили журналистам в региональном МВД, все это время он совершал велопутешествие во Владимир.





7 мая около 21:45 юноша выехал из садового товарищества «Мичуринец» в Кстовском районе и вскоре пропал. Спасательный отряд «Волонтер» разместил информацию о мальчике, после чего к активным поискам подключились сотрудники полиции, представители следственного комитета и неравнодушные местные жители.



«Благодаря грамотно спланированным поисковым мероприятиям молодой человек был обнаружен в Павловском районе Нижегородской области. По ориентировке, разосланной всем наружным и оперативным службам ОВД, мальчика узнали и остановили госавтоинспекторы, когда он передвигался на своем велосипеде», — говорится в сообщении.